16 февраля украинские военные провели масштабные учения на границе.

Известной российской пропагандистке Ольге Скабеевой не понравилось то, что Владимир Зеленский 16 февраля посетил учения ВСУ на границе с Беларусью, на которых присутствовали военные НАТО.

Российская пропагандистка в своем телеграм-канале показала фрагмент видео с тренировок украинских военных, которые ей откровенно не понравились, и даже испугали.

"Военные с нашивками Польши, Латвии, Эстонии, Грузии и Британии вместе с Зеленским наблюдают за репетицией отражения российского вторжения", - подписала она видео.

Также она написала, что "Зеленскому показали подарки: американские Джавелини и британские комплексы NLAW".

"Тоже агрессора будут останавливать?"- задала вопрос она.

Как сообщал УНИАН, накануне в Ровенской области украинские военные тренировались применять беспилотники Bayraktar и противотанковые NLAW с Javelin. Силы безопасности и обороны на практике отработали варианты асимметричных действий в условиях ведения боя в пограничной полосе, в том числе совместные действия сил сопротивления и подразделений механизированной бригады.

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