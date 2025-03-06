Мужчина по датам предсказал, что будет происходить в тех или иных уголках планеты.

Человек по имени Элвис Томпсон заявляет, что является путешественником во времени, вызвав настоящий ажиотаж в социальных сетях своими странными предсказаниями на 2025 год.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

В начале 2025 года он опубликовал видео, в котором рассказал о пяти ключевых событиях, которые, по его словам, произойдут в этом году и изменят мир, пишет Times Now. С тех пор его утверждения стали вирусными, набрав миллионы просмотров. Среди его предсказаний – разрушительное торнадо в Оклахоме, гражданская война в США, открытие гигантского морского существа, прибытие инопланетянина по имени Чемпион и мощный шторм в Америке.

Видео дня

Вот несколько его предсказаний по датам:

6 апреля : Торнадо шириной 24 километра и скоростью ветра 1046 км/ч разрушит Оклахому, США.

: Торнадо шириной 24 километра и скоростью ветра 1046 км/ч разрушит Оклахому, США. 27 мая : В США начнётся вторая гражданская война.

: В США начнётся вторая гражданская война. 1 сентября : Инопланетянин по имени Чемпион прибудет на Землю и заберёт 12 000 человек на другую планету для их безопасности.

: Инопланетянин по имени Чемпион прибудет на Землю и заберёт 12 000 человек на другую планету для их безопасности. 19 сентября : Мощный шторм обрушится на восточное побережье США.

: Мощный шторм обрушится на восточное побережье США. 3 ноября: Будет обнаружено морское существо, в шесть раз превышающее размеры синего кита.

Другие интересные предсказания на этот год

Ранее УНИАН сообщал, что говорил Нострадамус о нашей стране. В частности о том, закончится ли война в 2025 году. По предсказанию Нострадамуса финансовый крах и сильное истощение ресурсов российской и украинской армий приведет к тому, что дальнейшее продолжение полномасштабной войны будет невозможным. Войска обеих стран будут изнурены и плохо обеспечены.

Кроме того, пророчество Нострадамуса о "чуме" в 2025 году может сбыться.

Недавно исследователи из печально известного Уханьского института вирусологии обнаружили новый штамм коронавируса у летучих мышей HKU5-CoV-2, который может быть потенциально еще более опасным для людей.

Вас также могут заинтересовать новости: