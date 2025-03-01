Предсказания Мишеля Нострадамуса вызывают интерес даже спустя сотни лет после смерти пророка. Сегодня мы вспоминаем французского астролога, который прославился мрачными и неприятными пророчествами. Многие из них оказывалось правдой, что лишь добавило славы Мишелю.
Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.
Ровно 470 лет назад, 1 марта 1555 года, вышла книга "Предсказания Мишеля Нострадмуса", которая намеренно написана запутанным шифром. Пророк никогда не указывал конкретных дат, поэтому его слова можно интерпретировать по-разному. Мы расскажем, что говорят предсказания Нострадамуса про Украину и другие страны. А стоит ли им верить - решать вам.
Предсказания Нострадамуса про Украину
Пророчество Нострадамуса про Украину на 2025 год опубликовало издание New York Post. Как сообщает таблоид, словах пророка можно найти намёк на окончание войны в 2025 году.
По предсказанию Нострадамуса финансовый крах и сильное истощение ресурсов российской и украинской армий приведет к тому, что дальнейшее продолжение полномасштабной войны будет невозможным. Войска обеих стран будут изнурены и плохо обеспечены:
Длительной войной истощилось все войско, так что не нашлось денег для солдат; вместо золота и серебра у них будут кожаные монеты, галльская медь и полумесяц луны.
Некоторые исследователи интерпретируют "галльскую медь" и "полумесяц луны" как намёк на Францию и Турцию соответственно. Возможно, эти страны внесут вклад в победу Украины или достижение мира дипломатическим путём.
Другие предсказания Нострадамуса на 2025 год
Ещё одно предсказание астролога касается проблем в Англии. Нострадамус предсказал Великобритании "жестокие войны" и "столкновение с чумой, которая окажется хуже врагов". Интерпретировать его слова можно по-разному, но возможно в конфликтах будет замешана королевская семья. Также есть вероятность распространения некой болезни на территории Объединенного Королевства
В другом пророчестве говорится о столкновении космического тела с Землей. Некий объект, который Нострадамус назвал "Предвестником судьбы", изменит судьбу всей планеты и даст людям второй шанс. Возможно ли, что экстрасенсорное чутье Нострадамуса обнаружило Астероид 2024 YR4? Время покажет.
Также в словах предсказателя есть намек на стихийное бедствие:
Сад мира близ нового города, на пути полых гор: его схватят и бросят в ванну, заставят пить воду, отравленную серой.
Исследователи творчества Нострадамуса предполагают, что в отрывке про "сад мира" идет речь об Амазонских лесах в Южной Америке - самых больших тропических лесах планеты. Возможно, территории Бразилии, Перу, Колумбии других стран пострадают от затоплений и вулканической активности.