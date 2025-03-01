Узнайте, что говорил знаменитый предсказатель о войне в Украине.

Предсказания Мишеля Нострадамуса вызывают интерес даже спустя сотни лет после смерти пророка. Сегодня мы вспоминаем французского астролога, который прославился мрачными и неприятными пророчествами. Многие из них оказывалось правдой, что лишь добавило славы Мишелю.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Ровно 470 лет назад, 1 марта 1555 года, вышла книга "Предсказания Мишеля Нострадмуса", которая намеренно написана запутанным шифром. Пророк никогда не указывал конкретных дат, поэтому его слова можно интерпретировать по-разному. Мы расскажем, что говорят предсказания Нострадамуса про Украину и другие страны. А стоит ли им верить - решать вам.

Видео дня

Предсказания Нострадамуса про Украину

Пророчество Нострадамуса про Украину на 2025 год опубликовало издание New York Post. Как сообщает таблоид, словах пророка можно найти намёк на окончание войны в 2025 году.

По предсказанию Нострадамуса финансовый крах и сильное истощение ресурсов российской и украинской армий приведет к тому, что дальнейшее продолжение полномасштабной войны будет невозможным. Войска обеих стран будут изнурены и плохо обеспечены:

Длительной войной истощилось все войско, так что не нашлось денег для солдат; вместо золота и серебра у них будут кожаные монеты, галльская медь и полумесяц луны.

Некоторые исследователи интерпретируют "галльскую медь" и "полумесяц луны" как намёк на Францию и Турцию соответственно. Возможно, эти страны внесут вклад в победу Украины или достижение мира дипломатическим путём.

Другие предсказания Нострадамуса на 2025 год

Ещё одно предсказание астролога касается проблем в Англии. Нострадамус предсказал Великобритании "жестокие войны" и "столкновение с чумой, которая окажется хуже врагов". Интерпретировать его слова можно по-разному, но возможно в конфликтах будет замешана королевская семья. Также есть вероятность распространения некой болезни на территории Объединенного Королевства

В другом пророчестве говорится о столкновении космического тела с Землей. Некий объект, который Нострадамус назвал "Предвестником судьбы", изменит судьбу всей планеты и даст людям второй шанс. Возможно ли, что экстрасенсорное чутье Нострадамуса обнаружило Астероид 2024 YR4? Время покажет.

Также в словах предсказателя есть намек на стихийное бедствие:

Сад мира близ нового города, на пути полых гор: его схватят и бросят в ванну, заставят пить воду, отравленную серой.

Исследователи творчества Нострадамуса предполагают, что в отрывке про "сад мира" идет речь об Амазонских лесах в Южной Америке - самых больших тропических лесах планеты. Возможно, территории Бразилии, Перу, Колумбии других стран пострадают от затоплений и вулканической активности.

Вас также могут заинтересовать новости: