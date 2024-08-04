Психопатам нравится видеть, как их жертвы злятся и сопротивляются, говорят специалисты.

Специалисты выделили четыре удивительные черты, которые психопаты ищут в женщинах, интересных им для романтических отношений, пишет thoughtcatalog.com

"Имейте в виду, что, если вы стали жертвой психопата, это не ваша вина, поскольку он может использовать против вас как ваши сильные стороны, так и ваши уязвимости", - говорится в публикации.

Вот, что по мнению специалистов, психопаты могут использовать против вас:

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Если вы заботливые, сострадательные и заботливые. Психопаты, как правило, внешне харизматичны, безжалостны и бессовестны. Эксперты по психопатии, такие как доктор Роберт Хэйр, говорят нам, что психопаты ищут заботливых женщин, которые склонны заботиться о своих партнерах, которые заботливы и сострадательны до такой степени, что жертвуют собой ради своих партнеров.

Если вы жаждете азарта, новизны и приключений. Психопаты - это искатели острых ощущений. Они, как правило, связаны с женщинами, имеющими чувство приключений.

Если вы успешны, обладаете устойчивостью. Психопатам нравится видеть, как их жертвы злятся и сопротивляются, потому что это облегчает их вечную скуку и позволяет им разжигать их садистские порывы. К сожалению, многие черты, которые делают женщин такими стойкими и сильными, на самом деле могут сделать их жертвами психопатов. Неудивительно, что мужчины-психопаты любят успешных и красивых женщин.

Если вы перенесли травму, или выросли в счастливых, любящих семьях. Интересно, что психопаты могут нацеливаться на женщин любой стороны "спектра" истории травм. Это потому, что женщины, выросшие в счастливых, здоровых семьях, могут не иметь острого понимания манипулятивной тактики и даже не подозревать, что ими будет манипулировать романтический партнер, если их родители не научат их жестко соблюдать границы и остерегаться волков в овечьем дворе.

Напомним, ранее УНИАН писал, как распознать скрытую агрессию.

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