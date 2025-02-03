Идеальные оценки - это точно не то, что делает детей счастливыми, утверждают эксперты.

Не стоит волноваться, если у вашего ребенка неидеальные оценки - это точно не то, что ему обязательно нужно. Даже если у вашей дочери или сына из-за оценок шансы поступить в колледж и иметь стипендию небольшие, это не значит, что они не являются успешными, ведь ваш ребенок имеет преимущество в чем-то более важном, пишет Your Tango.

Исследование показало, что определенная черта вашего ребенка, например любознательность, самодисциплина, уверенность, является гораздо лучшим показателем его будущего успеха, чем оценки.

Психологи назвали шесть черт, которые нужны каждому ребенку, чтобы быть успешным.

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1. Эмоциональная устойчивость

Дети, которые неоднократно слышат, что они "гениальные" или "идеальные", сталкиваются с проблемой, когда школа требует все более сложный материал. Эти дети начинают верить, что интеллект - это ограниченная возможность и, если что-то дается нелегко, перестают прилагать усилия.

Педагоги говорят, что выносливый ребенок хочет учиться и не волнуется, если чего-то не поймет с первого раза. Они советуют родителям ценить в ребенке усилия, а не результат.

2. Интеллектуальная любознательность

Дети, которые стремятся учиться, являются бесценным активом для компании, поскольку они мыслят нестандартно. Современные корпорации ищут людей, которые могут генерировать революционные идеи, меняющие отрасль. Люди редко учатся этому из книг - они получают такие умения на практике методом проб и ошибок.

3. Откровенность

Человек, преданный учебе всю жизнь, не волнуется, что не знает ответа на какой-то вопрос, не стесняется его задать, потому что знает, что всегда есть чему учиться. Родителям нужно поощрять расхождения во мнениях, подчеркивать, что мнения каждого ценны, интересны и важны.

"Помогите своим детям преодолеть наивный реализм и мыслить креативнее, изменив свою точку зрения хотя бы на мгновение. Они могут сделать это, забравшись на шкаф, чтобы увидеть, как выглядит мир оттуда, представив себя кем-то другим (возможно, кем-то, кто очень отличается от вас, кем-то с другой культурой или с определенной инвалидностью), или аргументируя что-то с противоположной точки зрения", - советует тренер по воспитанию детей Мия фон Ша.

4. Доброта

Позвольте детям проявлять доброту. Например, пусть они выберут благотворительную организацию, которая им нравится, и в какой-то день станут там волонтерами. Независимо от того, это доброжелательность к сообществу или просто доброжелательность к друзьям, признайте своего ребенка добрым и умным.

5. Самодисциплина

Если ваш ребенок учится на ошибках и понимает, как сбалансировать свое время, - он впереди. Исследования в области психологии показали, что "упорный труд и дисциплина способствуют школьным достижениям больше, чем IQ.

Поощряйте детей ежедневно учиться с перерывами, развивайте привычку к самодисциплине и добавьте в распорядок дня интересные занятия, чтобы помочь им запомнить то, что они изучают.

6. Уверенность

Представитель вступительной комиссии в колледж не будет просить вашего ребенка продекламировать "Гамлета" или что-то вычислить, а захочет увидеть человека, который может работать как самостоятельно, так и в команде, а также который проявляет уверенность, что может справиться с вызовом.

Как сообщал ранее УНИАН, 11 вещей в вашем доме красноречиво свидетельствуют, что родители хорошо вас воспитали. Ведь, чтобы комфортно и спокойно чувствовать себя, человек создает вокруг себя соответствующую среду. И то, что его окружает, свидетельствует, в частности, и о его воспитании.

Об уровне воспитания человека, в частности, свидетельствуют полки, заполненные книгами, специальное рабочее место, семейные фотографии, домашний любимец и т.д.

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