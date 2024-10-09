Некоторые родители думают об устойчивости как о черте характера, которая либо есть, либо нет, однако правда в том, что "она гораздо более динамична".

Детям нужно помогать развивать устойчивость, чтобы справляться с неизбежными жизненными неудачами.

Некоторые родители думают об устойчивости как о черте характера, которая либо есть, либо нет, однако правда в том, что "она гораздо более динамична", рассказала Това Кляйн детский психолог, директор Центра развития малышей Барнардского колледжа, пишет CNBC.

По словам специалиста, устойчивость - это "способность адаптироваться, приспосабливаться, быть гибким, встречать все на своем пути, с открытостью". "Это трудно для всех, но это [особенно] трудно для детей, и это то, что развивается со временем", - отметила она.

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По словам экспертов, нужно помочь детям отточить этот навык, поскольку стойкие дети будут иметь силы оправиться от неудач и мотивацию идти дальше. "Мы хотим, чтобы дети могли справляться с трудностями, вызовами или плохими вещами, которые встречаются на их пути. Чтобы они чувствовали, что могут с этим справиться, и кто-то рядом, чтобы помочь", - прокомментировала психолог.

Она назвала пять ключей к воспитанию устойчивости в детях.

1. Укрепление доверия

Одним из важнейших аспектов отношений между детьми и родителями является доверие. Как только ребенок поверит, что родители будут рядом с ним и поддерживать, несмотря ни на что, он сможет развить уверенность в себе.

Обучение ребенка тому, что он может положиться на вас даже в самые трудные моменты, поможет ему оставаться сильным, когда он столкнется с трудностями. "Вам нужны неудачи и разрывы, чтобы показать ребенку, что эти отношения могут восстановиться. И именно в этом заключается сила", - поделилась специалист.

2. Регулирование эмоций

Дети должны доверять своим родителям достаточно, чтобы открыто говорить о том, что они чувствуют, особенно в трудные времена, сказала Кляйн. Точно так же родители должны обращать внимание на эмоции своего ребенка и признавать их, спрашивая, беспокоит ли их что-то, когда они кажутся подавленными, а затем подтверждать их чувства.

Как только дети почувствуют себя комфортно, говоря о своих эмоциях, родители могут помочь им научиться регулировать эти чувства. По словам экспертов по воспитанию детей, по мере взросления дети, которые лучше справляются со своими эмоциями, с большей вероятностью будут устойчивыми, когда сталкнутся с трудностями.

3. Развитие независимости

По мере того, как дети растут и становятся более уверенными в себе, они стремятся отделиться от своих родителей. В идеале, развитие этой независимости будет включать в себя нечто большее, чем простое освобождение детей и пожелание им удачи.

Детям и подросткам нужна уверенность в том, что их родители все равно рядом. Кляйн рекомендовала родителям придерживаться "авторитетного" стиля воспитания, при котором родители постепенно предоставляют своим детям больше автономии, устанавливая четкие правила и ожидания.

4. Связь с другими

Будьте проактивны, помогая своим детям оттачивать социальные навыки. Кляйн рекомендует: планируйте игровые встречи и групповые прогулки, играйте в игры, требующие командной работы.

Также моделируйте хорошее поведение. Демонстрация устойчивости с помощью социальных навыков может выглядеть как уважительное несогласие с супругом или даже спокойное разрешение конфликта с незнакомцем вместо того, чтобы потерять самообладание.

5. Быть понятым

Ребенок должен чувствовать себя полностью принятым, чтобы любить себя. Важно видеть своего ребенка как отдельную личность и соответствующим образом корректировать свои ожидания, сказала Кляйн. Она рекомендует родителям заняться самоанализом, когда они излишне критикуют своих детей.

Другая стратегия, которую рекомендуют многие психологи - хвалить процесс вашего ребенка, а не результаты. Внимание к их усилиям может помочь им увидеть, что их ценят, даже если они получают низкие баллы на тестах в школе.

Самоанализ и переосмысление ожиданий могут быть "трудным процессом" для многих родителей, отметила Кляйн, "но это действительно ключевая часть воспитания детей: можем ли мы видеть их такими, какие они есть, принимать их такими, какие они есть?".

"Это действительно основа, чтобы помочь ребенку стать порядочным человеком, тем, кто может постоять за себя и быть уверенным в себе", - подчеркнула психолог.

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