По словам поваров, это домашний вариант этого десерта.

Сеть итальянских ресторанов San Carlo, которая славится своими аутентичными средиземноморскими блюдами, поделилась невероятным рецептом тирамису.

Повара описали его Express.co.uk как "вкусное домашнее тирамису". Все продукты в рецепте простые и доступные.

Для приготовления вам понадобится:

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печенье савоярди - 30 шт., 300 г;

маскарпоне - 500 г;

жирные сливки - 150 г;

яйца - 4 шт;

сахар - 100 г;

эспрессо - 300 мл;

несладкий какао.

Начните с приготовления кофе и дайте ему остыть. Отделите яичный желток от белков, затем в большой миске взбейте желтки с сахаром до густоты и посветления. Это должно занять около пяти минут.

Теперь возьмите маскарпоне и осторожно добавьте его к яичной смеси, пока она не соединится. В отдельной миске надо взбить сливки до твердых пиков. Затем осторожно добавьте их к маскарпоне.

Возьмите посуду, в которой хотите собрать тирамису. Печенье быстро окунайте в кофе и выложите на дно сервировочной тарелки. Покройте его кремом и повторите. Последним слоем должен быть именно крем. Посыпьте сверху какао и оставьте в холодильнике на несколько часов.

Перед подачей посыпьте немного какао-порошка.

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