Сеть итальянских ресторанов San Carlo, которая славится своими аутентичными средиземноморскими блюдами, поделилась невероятным рецептом тирамису.
Повара описали его Express.co.uk как "вкусное домашнее тирамису". Все продукты в рецепте простые и доступные.
Для приготовления вам понадобится:
- печенье савоярди - 30 шт., 300 г;
- маскарпоне - 500 г;
- жирные сливки - 150 г;
- яйца - 4 шт;
- сахар - 100 г;
- эспрессо - 300 мл;
- несладкий какао.
Начните с приготовления кофе и дайте ему остыть. Отделите яичный желток от белков, затем в большой миске взбейте желтки с сахаром до густоты и посветления. Это должно занять около пяти минут.
Теперь возьмите маскарпоне и осторожно добавьте его к яичной смеси, пока она не соединится. В отдельной миске надо взбить сливки до твердых пиков. Затем осторожно добавьте их к маскарпоне.
Возьмите посуду, в которой хотите собрать тирамису. Печенье быстро окунайте в кофе и выложите на дно сервировочной тарелки. Покройте его кремом и повторите. Последним слоем должен быть именно крем. Посыпьте сверху какао и оставьте в холодильнике на несколько часов.
Перед подачей посыпьте немного какао-порошка.
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