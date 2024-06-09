Этот десерт "идеально подходит для тех солнечных дней" и послеобеденного чая.

Бывший профессиональный регбист Джонни Мерфи после завершения карьеры стал энтузиастом выпечки, создав TikTok-канал "The Hungry Hooker" о еде с десятками тысяч подписчиков. Он поделился рецептом невероятно простого и вкусного традиционного бисквитного пирога "Виктория".

По его словам, этот десерт "идеально подходит для тех солнечных дней". Он был назван в честь королевы Виктории, которая наслаждалась маленькими пирожными с послеобеденным чаем.

Хотя оригинальная версия торта обычно готовится только с вареньем, современные рецепты также включают масляный крем.

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Масляный крем готовится с использованием сахарной пудры, сливочного масла и ванильного экстракта. Некоторые люди также используют жирные сливки в своих рецептах сливочного крема.

Для приготовления пирога надо взять:

сахарная пудра - 225 г;

сливочное масло - 225 г;

яйца - 4 шт;

мука - 225 г;

разрыхлитель - 1 ч.л.

"Сначала возьмите себе миску, добавьте сахарную пудру, масло, яйца и, наконец, просейте в миску муку и разрыхлитель. Смешайте все вместе, пока оно не станет однородным. Это необязательно, но вы можете добавить чайную ложку ванильного экстракта", - отметил повар.

Когда тесто станет однородным, выпекайте два коржа в разогретой до 170°C духовке 35-40 минут или пока шпажка не выйдет чистой.

Дайте отдохнуть в форме в течение 10 минут, а затем полностью охладите на решетке. Используя любимый масляный крем (можно и без него), смажьте один корж. Второй надо смазать малиновым вареньем и положить начинкой на масляный крем. Затем посыпьте сахарной пудрой.

"Теперь все, что осталось сделать, это поставить чайник и подать его с чашкой чая", - добавил бывший спортсмен.

Другие интересные пироги и десерты

Любителям кофе точно понравится рецепт торта от Шарлотты Оутс из Charlotte's Lively Kitchen. Он не только вкусный, но и очень простой в приготовлении.

Выпекание часто может стать сложной задачей, но в этом нет необходимости, когда дело доходит до рецептов, которые готовятся без духовки. Лимонный чизкейк это отличный вариант для теплых и жарких дней.

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