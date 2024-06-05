Любителям кофе точно понравится рецепт торта от Шарлотты Оутс из Charlotte's Lively Kitchen. Он не только вкусный, но и очень простой в приготовлении.
Как пишет Ехргеѕѕ, на приготовление этого десерта нужно всего 30 минут, а все продукты уже есть у вас дома. Для приготовления возьмите:
- растворимый кофе - 3 ст. л.
- муку - 200 г;
- разрыхлитель - 2,5 ч.л;
- сахар - 220 ш;
- маргарин или масло - 220 г;
- яйца - 4 шт;
- молоко - 2 ч.л;
- соль - щепотка.
Также для этого торта надо приготовить сладкий масляный крем. Он также не требует дорогих или необычных продуктов.
Для масляного крема понадобится:
- сливочное масло - 200 г;
- сахарная пудра - 400 г;
- экстракт ванили;
- растворимый кофе - 8 ч.л.;
- кипяток - 4 ч.л.
- четыре чайные ложки кипятка.
Духовку разогреваем до 160°C. Две формы для выпекания диаметром 20 см надо выстелить перагментом.
Все ингредиенты для бискита взбиваем до пышности. Далее смесь надо разделить между двумя формами и выпекать 30 минут. Для проверки надо воткнуть в центр шпажку или зубочистку - она должна выйти чистой и сухой.
Оставляем бисквиты охлаждаться в форме на 10 минут, а дальше достаем их на решетку. Когда они полностью остынут, время переходить к крему.
Для начала смешайте кофе с кипятком. Пока он охлаждается, надо взбить масла, ваниль и сахарную пудру до однородного и пышного состояния. Не переставая взбивать по чайные ложке добавляйте кофе. Крем должен быть нежным и легко мазаться. Если он слишком твердый, то добавьте немного молока - не более 1 чайной ложки за раз.
Смажьте торт кремом. Его хватит и внутрь, и чтобы смазать сверху и по бокам.
Необычные рецепты десертов
Ранее УНИАН рассказывал, как приготовить десерт со времен Первой мировой войны. Торт выпекался без яиц, молока и масла, зато имел в начинке сухофрукты в сочетании со специями. Сейчас в Украине идет война, во многих семьях мужчины несут службу в составе ВСУ, поэтому, если есть возможность, можно угостить своих героев этим вкусным старинным тортом. Несмотря на ограниченность в ингредиентах, он имеет превосходный вкус, а его текстура остается влажной в течение нескольких дней.