Вкус кофе присутствует как в бисквите, так и в нежном масляном креме.

Любителям кофе точно понравится рецепт торта от Шарлотты Оутс из Charlotte's Lively Kitchen. Он не только вкусный, но и очень простой в приготовлении.

Как пишет Ехргеѕѕ, на приготовление этого десерта нужно всего 30 минут, а все продукты уже есть у вас дома. Для приготовления возьмите:

растворимый кофе - 3 ст. л.

муку - 200 г;

разрыхлитель - 2,5 ч.л;

сахар - 220 ш;

маргарин или масло - 220 г;

яйца - 4 шт;

молоко - 2 ч.л;

соль - щепотка.

Также для этого торта надо приготовить сладкий масляный крем. Он также не требует дорогих или необычных продуктов.

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Для масляного крема понадобится:

сливочное масло - 200 г;

сахарная пудра - 400 г;

экстракт ванили;

растворимый кофе - 8 ч.л.;

кипяток - 4 ч.л.

четыре чайные ложки кипятка.

Духовку разогреваем до 160°C. Две формы для выпекания диаметром 20 см надо выстелить перагментом.

Все ингредиенты для бискита взбиваем до пышности. Далее смесь надо разделить между двумя формами и выпекать 30 минут. Для проверки надо воткнуть в центр шпажку или зубочистку - она должна выйти чистой и сухой.

Оставляем бисквиты охлаждаться в форме на 10 минут, а дальше достаем их на решетку. Когда они полностью остынут, время переходить к крему.

Для начала смешайте кофе с кипятком. Пока он охлаждается, надо взбить масла, ваниль и сахарную пудру до однородного и пышного состояния. Не переставая взбивать по чайные ложке добавляйте кофе. Крем должен быть нежным и легко мазаться. Если он слишком твердый, то добавьте немного молока - не более 1 чайной ложки за раз.

Смажьте торт кремом. Его хватит и внутрь, и чтобы смазать сверху и по бокам.

Необычные рецепты десертов

Ранее УНИАН рассказывал, как приготовить десерт со времен Первой мировой войны. Торт выпекался без яиц, молока и масла, зато имел в начинке сухофрукты в сочетании со специями. Сейчас в Украине идет война, во многих семьях мужчины несут службу в составе ВСУ, поэтому, если есть возможность, можно угостить своих героев этим вкусным старинным тортом. Несмотря на ограниченность в ингредиентах, он имеет превосходный вкус, а его текстура остается влажной в течение нескольких дней.

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