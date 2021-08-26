Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов открыл строительство нового комплекса, оставив потомкам необычное послание.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
Бердымухамедов приехал на стройплощадку и собственноручно заложил в фундамент капсулу времени. При этом капсула была золотой, как и лопата, тачка и желоб, которыми воспользовался политик.
Заложив золотую капсулу, Бердымухамедов золотой лопатой из золотой тачки по золотому желобу забросил первую порцию бетона.
Все происходило под бурные аплодисменты и дружное скандирование присутствующих.
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