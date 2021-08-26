Бердымухамедов золотой лопатой из золотой тачки заложил фундамент нового комплекса / скриншот

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов открыл строительство нового комплекса, оставив потомкам необычное послание.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Бердымухамедов приехал на стройплощадку и собственноручно заложил в фундамент капсулу времени. При этом капсула была золотой, как и лопата, тачка и желоб, которыми воспользовался политик.

Заложив золотую капсулу, Бердымухамедов золотой лопатой из золотой тачки по золотому желобу забросил первую порцию бетона.

Все происходило под бурные аплодисменты и дружное скандирование присутствующих.

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Автор: Катерина Комолова