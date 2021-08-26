Заложив золотую капсулу в фундамент нового комплекса, Бердымухамедов золотой лопатой из золотой тачки по золотому желобу бросил первую порцию бетона.

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов открыл строительство нового комплекса, оставив потомкам необычное послание.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Бердымухамедов приехал на стройплощадку и собственноручно заложил в фундамент капсулу времени. При этом капсула была золотой, как и лопата, тачка и желоб, которыми воспользовался политик.

Заложив золотую капсулу, Бердымухамедов золотой лопатой из золотой тачки по золотому желобу забросил первую порцию бетона.

Все происходило под бурные аплодисменты и дружное скандирование присутствующих.

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Автор: Катерина Комолова