Президент Туркменистана поднял золотой гриф от штанги под аплодисменты министров (видео)

Бердымухамедов поднял позолоченный гриф от штанги, а потом аккуратно поставил спортивный снаряд на место.

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов продемонстрировал свою физическую форму прямо на заседании правительства. Видео опубликовано на YouTube-канале Azattyk.

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Во время совещания, на котором обсуждался открывающийся сегодня в Ашхабаде чемпионат мира по тяжелой атлетике, Бердымухамедов поднял позолоченный гриф от штанги, а потом аккуратно поставил спортивный снаряд на место. Участники совещания встретили поступок президента аплодисментами.

Пользователи сети с иронией восприняли поступок Бердымухамедова.

"Вот это я понимаю вечеринка", "Человек умеет жить", "А кто будет плохо аплодировать, будет уволен за профнепригодность", "У одного батон золотой, у другого гриф, а у нашего бриллиантовые терпилы 146 млн штук (приблизительное количество жителей РФ)", "Путин так может?" "Он бы еще сотку бутафорскую навесил", - пишут в комментариях.

Надо сказать, что Гурбангулы Бердымухамедов уже не раз удивлял общественность подобными поступками. Так, президент Туркменистана однажды принял участие в военных учениях под Ашхабадом, во время которых продемонстрировал, что умеет метко стрелять и метать ножи.

Кроме того, УНИАН сообщал, как Бердымухамедов вместе со своим внуком Керимгулы исполнил песню в стиле рэп. Бердымухамедов сыграл на гитаре, а потом перешел к синтезатору и зачитал свой куплет туркменской, внук выступал на английском.