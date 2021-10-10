На помощь "несчастной" бросили несколько специальных машин, грузовик и даже дрон.

Спасатели в США попытались спасти женщину, которая оказалась манекеном.

Об этой истории пишет NBC.

В пожарную службу округа Санта-Барбары стали поступать звонки о том, что кто-то сорвался со скалы на частном пляже Hope Ranch Beach. По словам очевидцев, человеческая фигура повисла на краю утеса.

Спасатели привлекли несколько специальных машин, грузовик и даже дрон. Однако выяснилось, что предполагаемая упавшая женщина - всего лишь манекен с длинными распущенными волосами.

Как оказалось, несколькими днями ранее в той местности снимали фильм, и манекен был просто кинореквизитом, оставленным после съемок.

При этом спасатели не считают, что вызывать их в этой ситуации было лишним.

"Лучше звонить, чем нет", - сказал представитель службы.

Ранее в российском Мурманске пять месяцев "стерег" мост и получал зарплату манекен в форме охранника. А в Турции выпивший мужчина вместе со спасателями искал в лесу сам себя.

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Автор: Катерина Комолова