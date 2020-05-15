Ресторан в США будет подсаживать к посетителям манекены, чтобы им не было одиноко

Все ради соблюдения социальной дистанции.

Ресторан «Inn in Little Washington», расположенный в северной Вирджинии (США), на время коронавируса подсадит посетителям за столик манекены, чтобы гости не чувствовали себя слишком одинокими.

Ради соблюдения социальной дистанции, ресторан сможет принять лишь половину от обычного количества посетителей, сообщает The Guardian.

«Мне всегда нравились манекены — они никогда ни на что не жалуются, к тому же вы можете здорово повеселиться, нарядив их», — рассказал изданию шеф-повар Патрик О’Коннелл.

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С началом смягчения карантина в США рестораны стали приспосабливаться к новым условиям работы. Некоторые установили перегородки между столами, другие посадили растения. А «Inn in Little Washington» воспользовался манекенами. Их оденут в смокинги и платья и посадят лицом к посетителям.

По задумке шефа, официанты должны относиться к манекенам так, будто они тоже гости: беседовать с ними и время от времени наполнять их бокалы.

Создавать и наряжать манекены ресторану помогают местные дизайнерская компания и театр.

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