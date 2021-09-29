Компания отдыхала в лесном массиве в Бурсе

Курьезный случай произошел в Турции. Здесь мужчина участвовал в своих же поисках.

Об этом пишет местный телеканал NTV.

50-летний Бейхан Мутлу вместе с друзьями отдыхал в лесном массиве в Бурсе. Изрядно выпив, ночью он отошел вглубь леса и пропал. Друзья не смогли его найти самостоятельно и вызвали полицию.

В поисках мужчины участвовали даже местных жителей, которые вместе с правоохранителями и спасателями прочесывали лес.

Читайте такжеЯичный теракт по-французски: на выставке в Лионе в президента Макрона бросили яйцо (видео)В какой-то момент волонтеры стали громко кричать имя мужчины. В этот момент отозвался один из добровольцев, который крикнул: "Я здесь!".

Мужчина присоединился к поискам, не зная кого ищут Полиция составила отчет о завершении операции и доставила пропавшего домой.

Как ранее сообщал УНИАН, в турецком городе Синопе младенец упал с трехметровой высоты. Инцидент зафиксировали камеры видеонаблюдения.

Женщина пришла с детьми в магазин и отвлекалась. Тогда коляска с ребенком покатилась по дороге. Мать, увидев это, побежала вслед, но не успела схватить коляску, и она упала с трехметровой высоты.

Автор: Анастасия Горбачева