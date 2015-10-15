В Мурманске манекен в форме охранника пять месяцев "стерег" мост и получал зарплату (фото)

Об этом сообщается на сайте прокуратуры Мурманской области РФ.

Частная охранная организация «Оберег» и Мурманскавтодор в 2014 году заключили госконтракт, согласно которому на мосту через Кольский залив должны были быть выставлены четыре поста с круглосуточными вахтами, пишет tjournal.ru.

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Прокурорская проверка показала, что один из руководителей предприятия распорядился, чтобы с марта по июль были выставлены только три поста. Счета при этом выставлялись за все четыре поста, один из которых несколько месяцев занимал манекен в лыжной маске и оранжевом жилете.

Мурманские журналисты обратили внимание на нарушение ещё в августе. Тогда представитель «Оберега» прокомментировалситуацию, сообщив, что объект «охраняется на должном уровне».

"Просто человека, который сидел в этой будке, перевели на площадку под мостом, чтобы он следил за отдыхающими. Их летом рядом с заливом много. Пост №2 остался без сотрудника и там временно поставили манекен. Мы не считаем это вопиющим нарушением. Ещё раз отмечу, что охрана ведётся на должном уровне", сообщил Алексей Косиченко из «Оберега».

Проверяющие подсчитали, что в действительности в результате мошеннических действий бюджету был нанесён ущерб на сумму более чем в 320 тысяч рублей. Дело взяла на контроль прокуратура округа, было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество в крупном размере».

Это не первый скандал, причиной которого стал манекен вместо реального охранника на стратегическом объекте. В августе СМИ распространили снимки, сделанные китайским репортёром на границе между Китаем и Россией. По его уверениям, на вышке вместо сотрудника пограничной службы было установлено чучело в форме часового.