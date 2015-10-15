В Мурманске манекен в форме охранника пять месяцев "стерег" мост и получал зарплату (фото)
Следственная часть СУ УМВД России по Мурманску возбудила уголовное дело после прокурорской проверки, выявившей, что на одном из постов на мосту через Кольский залив вместо охранника был поставлен манекен.
Об этом сообщается на сайте прокуратуры Мурманской области РФ.
Частная охранная организация «Оберег» и Мурманскавтодор в 2014 году заключили госконтракт, согласно которому на мосту через Кольский залив должны были быть выставлены четыре поста с круглосуточными вахтами, пишет tjournal.ru.
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Прокурорская проверка показала, что один из руководителей предприятия распорядился, чтобы с марта по июль были выставлены только три поста. Счета при этом выставлялись за все четыре поста, один из которых несколько месяцев занимал манекен в лыжной маске и оранжевом жилете.
Мурманские журналисты обратили внимание на нарушение ещё в августе. Тогда представитель «Оберега» прокомментировалситуацию, сообщив, что объект «охраняется на должном уровне».
"Просто человека, который сидел в этой будке, перевели на площадку под мостом, чтобы он следил за отдыхающими. Их летом рядом с заливом много. Пост №2 остался без сотрудника и там временно поставили манекен. Мы не считаем это вопиющим нарушением. Ещё раз отмечу, что охрана ведётся на должном уровне", сообщил Алексей Косиченко из «Оберега».
Проверяющие подсчитали, что в действительности в результате мошеннических действий бюджету был нанесён ущерб на сумму более чем в 320 тысяч рублей. Дело взяла на контроль прокуратура округа, было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество в крупном размере».
Это не первый скандал, причиной которого стал манекен вместо реального охранника на стратегическом объекте. В августе СМИ распространили снимки, сделанные китайским репортёром на границе между Китаем и Россией. По его уверениям, на вышке вместо сотрудника пограничной службы было установлено чучело в форме часового.