Он приготовил картофель в гусином жире в духовке.

Шеф-повар TikTok Харрисон Вэбб, у которого огромное количество подписчиков, поделился секретом приготовления "лучшего" хрустящего жареного картофеля. Его поклонники уже назвали блюдо "божественным".

Как пишет Express, для идеального варианта Вэбб использует гусиный жир. Его высокая температура дымления обеспечивает равномерное приготовление картофеля.

Чтобы приготовить такую картошку нужно:

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Порезать картофель на четвертинки и промыть холодной водой пока она не станет прозрачной.

Приправить овощи чесноком, розмарином, солью и перцем.

Поставить картофель в духовку, разогретую до 180C.

Секрет в том, чтобы добавить гусиный жир прямо в форму для запекания, пока картофель готовится до мягкости. Когда овощи будут готовы, их достают из воды и покрывают разогретым гусиным жиром. Далее все это перемещают в форму для запекания. Картофель нужно доставать и перемешивать каждые 30 минут.

Вэбб советует заправлять лимонным соком. Видео собрало более 6,8 миллиона просмотров.

При добавлении гусиный жир содержит меньше насыщенных жиров, чем масло и сало, но содержит много "полезных для сердца" мононенасыщенных и полиненасыщенных жиров.

Другие советы по приготовлению картофеля

Шеф-повар недавно рассказал секрет приготовление идеального картофеля в мундире в микроволновке.

Также УНИАН писал, как приготовить супер-хрустящий картофель фри дома.

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