Детенышей решили передать в харьковский экопарк.

Боевые кабанчики поселились в харьковском экопарке. Двух вепрят в лесах Харьковской области спасли бойцы 92-й бригады. Зверят военные обнаружили во время обследования территории тепловизором.

В камышах под обстрелом бродили пятеро животных, впрочем спасти удалось лишь двоих. Военные предполагают, что их мать тоже погибла, говорится в сюжете ТСН.

Новорожденные детеныши Тиша и Тоша, так их назвали армейцы, сперва поселились на позициях. На передовой животные стали настоящими звездами TikTok. Военные снимали, как кабанчики играют, едят и даже выполняют команды. Эти ролики собирали миллионные просмотры.

Затем детенышей решили передать в харьковский экопарк. Там они стали первыми жителями центра спасенных животных. Вскоре к ним присоединится олень, которого тоже спасли бойцы из опасного района.

Как кот-гигант из затопленного Херсона стал звездой соцсетей

Ранее видео спасения мейн-куна Макса из затопленного Херсона быстро облетело соцсети, став вирусным. Журналисты узнали, кто вытащил кота-богатыря из зоны бедствия и где он живет теперь.

Коту-богатырю 7 лет, весит он около 10 килограммов. Сейчас животное перебралось в столицу.

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