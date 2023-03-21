Чат-бот сгенерировал текст, в котором заявлено, что "империя Орбана построена на мошенничестве и халтуре".

Депутат Европарламента Даниэль Фройнд попросил ChatGPT "написать рэп-песню о коррупции [Виктора] Орбана". Популярный чат-бот раскритиковал премьер-министра Венгрии, а помощник главы правительства Золтан Ковач встал на его защиту. Это не первая скандальная история с участием чат-бота - ранее писатели били тревогу из-за того, что ChatGPT парализовал работу журнала.

Спор между Фройндом и Ковачем развернулся в соцсети Twitter. Фройнд поделился результатами, которые назвал "захватывающими". ChatGPT сгенерировал следующие строки:

"Он накапливает суды, собирает прессу,

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чтобы убедиться, что его критики замолчали, не меньше,

используя государственные средства, чтобы наполнять свои карманы

(...) От футбольных клубов до роскошных замков.

Империя Орбана построена на мошенничестве и халтуре".

Представитель правительства Орбана в ответ заявил, что этот чат-бот - "генератор фигни". Он также показал текст, который ChatGPT написал о самом Фройнде.

"Извините за мой французский, но ChatGPT - это не что иное, как генератор фигни. Ничто не доказывает это лучше, чем песня, которую он нам рассказываето самом Фройнде", - написал Ковач.

Однако ChatGPT на запрос Ковача похвалил немецкого депутата Европарламента, назвав его "борцом за демократию", а не раскритиковал. Правда, чат-бот перепутал его место работы – вместо Европарламента назвал Бундестаг:

"Представляет "Зеленых" в Бундестаге

Борется за справедливость и свободу, он имеет честь

(...) Борец за демократию, он друг

(...) В парламенте его голос не сгинет".

По мнению Фройнда, реакция спикера имела обратный от ожидаемого эффект и превратилась в "автогол". В комментарии POLITICO он также заявил, что его "приятно удивила песня" об Орбане, поскольку чат-бот показал "довольно сложное понимание политической ситуации в Венгрии".

Ковач, комментируя спор журналистам, назвал его "одноразовым кляпом для агента-провокатора".

ChatGPT - что стоит знать о вирусном чат-боте

В начале года чат-бот ChatGPT, разработанный OpenAI, покорил сеть. Он способен генерировать ответы на сложные вопросы, писать стихи и прозу. Кроме этого, его научили распознавать картинки и объяснять мемы.

Глава компании Nvidia считает ChatGPT одним из самых больших достижений в области вычислений. А глава компании-разработчика Сэм Альтман тем временем предупреждает, что он несет угрозу.

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