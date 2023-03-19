По его словам, общество должно быть вовлечено в технологии ИИ, чтобы при необходимости уметь защититься от опасностей.

Глава OpenAI, компании-разработчика "вирусного" ChatGPT, Сэм Альтман озвучил опасения по поводу возможного влияния ИИ-помощника на человечество. Альтман признался, что GPT-4 несет реальную опасность, оказавшись "не в тех руках".

Разработчик подчеркнул, что пока программа реагирует только на приказы человека и находится под его полным контролем. "Но найдутся те, кто снимет с нее ограничения, которые мы наложили, и обществу нужно заранее придумать, как оно будет на это реагировать", – заявил Альтман в интервью ABC News.

Альтман также предупредил, что ИИ и разработки на его основе могут в скором времени "ликвидировать" некоторые профессии, которыми в настоящее время занимаются люди. Однако в то же время он указал на то, что такая ситуация способна привести к появлению "улучшенных" профессий.

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В одном из предыдущих интервью разработчик признался, что считает ChatGPT "крутой технологией", но "ужасным продуктом" – все из-за проблем, которые начал создавать чат-бот. По его словам, многие пользователи придумывают разные варианты взаимодействия с чат-ботом для своих целей. "Они что-то вводят, пытаются получить правильные ответы, а затем копируют их и куда-то вставляют, а затем возвращаются и пытаются интегрировать это с результатами поиска или другими данными"", – добавил он.

Напомним, ChatGPT покорил интернет в начале 2023 года. Он способен легко и уверенно отвечать на сложные вопросы, а также писать прозу, стихи или компьютерный код по команде, а с недавнего времени еще и научился распознавать картинки и объяснять мемы.

На фоне своей популярности ChatGPT успел вызвать немало споров в сети. Опрос показал, что некоторые компании уже заменяют сотрудников ИИ-помощником, а популярное онлайн-издание Clarkesworld, публикующее любительские рассказы в жанре Sci Fi, прекратило прием новых материалов от авторов из-за ChatGPT.

В свою очередь глава компании Nvidia назвал ChatGPT одним из величайших достижений в области вычислений, доступных каждому. Он сравнил значимость чат-бота с появлением веб-браузеров или моментом, когда вышел первый iPhone.

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