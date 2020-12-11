Жители столицы активно делятся в соцсетях кадрами обледенелых дорог и тротуаров.

Вечером 10 декабря в Киеве ухудшилась погода: при температуре в несколько градусов ниже нуля пошел дождь, который превратил дороги и тротуары в сплошной каток. Ситуация усугубилась утром, когда жителям столицы пришлось в непростых условиях добираться на работу. Транспорт курсирует с отклонением от графика, на улицах образовались пробки, случаются ДТП.

Как комментируют происходящее в соцсетях - смотрите в подборке от УНИАН ниже.

Кто-то делится снимками обледенелых тротуаров и деревьев.

Кто-то снимает свое "путешествие" на видео.

Ночью улицы столицы выглядели так:

Не пам’ятаю такого сракопаду. Тупо каток pic.twitter.com/rJjoF2Gryg — Денис Казанський (@den_kazansky) December 10, 2020

Временами кто-то вспоминает о коммунальных службах.

Не обходится без юмора.

Кияни, як вам льодова арена розміром з місто Київ? )) pic.twitter.com/S8Ln56hGoR — Valentyna (@ValentynaYnE) December 10, 2020

Погода ожидаемо повлияла на тариф столичных такси.

Вчера для #Киев'ских властей в очередной раз "неожиданно" случился #гололед. На сегодня имеем новый праздник #деньтаксиста. Цены завышены в 2,5-3 раза от нормального дня. pic.twitter.com/kxC4xvHj37 — Vitaly Borodin (@vvb5819) December 11, 2020

Естественно, свои "приключения" были у маршруток.

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Автор: Юрий Годован