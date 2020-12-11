Погода в Киеве испортилась накануне / фото "Страна"

Вечером 10 декабря в Киеве ухудшилась погода: при температуре в несколько градусов ниже нуля пошел дождь, который превратил дороги и тротуары в сплошной каток. Ситуация усугубилась утром, когда жителям столицы пришлось в непростых условиях добираться на работу. Транспорт курсирует с отклонением от графика, на улицах образовались пробки, случаются ДТП.

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Кто-то делится снимками обледенелых тротуаров и деревьев.

Facebook / скриншот
Facebook / скриншот

Кто-то снимает свое "путешествие" на видео.

Facebook / скриншот

Ночью улицы столицы выглядели так:

Facebook / скриншот
Facebook / скриншот

Временами кто-то вспоминает о коммунальных службах.

Facebook / скриншот

Не обходится без юмора.

Facebook / скриншот
Facebook / скриншот
Facebook / скриншот
Facebook / скриншот

Погода ожидаемо повлияла на тариф столичных такси.

Естественно, свои "приключения" были у маршруток.

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Автор: Юрий Годован