Вечером 10 декабря в Киеве ухудшилась погода: при температуре в несколько градусов ниже нуля пошел дождь, который превратил дороги и тротуары в сплошной каток. Ситуация усугубилась утром, когда жителям столицы пришлось в непростых условиях добираться на работу. Транспорт курсирует с отклонением от графика, на улицах образовались пробки, случаются ДТП.
Как комментируют происходящее в соцсетях - смотрите в подборке от УНИАН ниже.
Кто-то делится снимками обледенелых тротуаров и деревьев.
Кто-то снимает свое "путешествие" на видео.
Ночью улицы столицы выглядели так:
Не пам’ятаю такого сракопаду. Тупо каток pic.twitter.com/rJjoF2Gryg— Денис Казанський (@den_kazansky) December 10, 2020
Временами кто-то вспоминает о коммунальных службах.
Не обходится без юмора.
Кияни, як вам льодова арена розміром з місто Київ? )) pic.twitter.com/S8Ln56hGoR— Valentyna (@ValentynaYnE) December 10, 2020
Самая короткая прогулка в жизни моих собак. Одну хватило на 5 минут, другую на 10 минут. #alarm#Киев_армагедон#погода#гололёдpic.twitter.com/LK2kJ2g3np— Vitaly Borodin (@vvb5819) December 10, 2020
Погода ожидаемо повлияла на тариф столичных такси.
Вчера для #Киев'ских властей в очередной раз "неожиданно" случился #гололед. На сегодня имеем новый праздник #деньтаксиста. Цены завышены в 2,5-3 раза от нормального дня. pic.twitter.com/kxC4xvHj37— Vitaly Borodin (@vvb5819) December 11, 2020
Естественно, свои "приключения" были у маршруток.
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