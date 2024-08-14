Невинное выражение может оскорбить людей.

Блогер дал неожиданный совет туристам, которые хотят отдохнуть в Греции, не вызвав случайно гнев местных жителей.

Дэниел переехал из Лондона в Нафплио еще в 2010 году, пишет Express. Он рассказал на своем YouTube-канале "My Greek Lifestyle", что туристам стоит избегать фразы, которая может показаться безобидной, однако способна оскорбить многих людей.

По словам эмигранта, в греческих кафе никогда не надо просить "турецкий кофе" вместо "греческого", хотя историки и утверждают, что они почти идентичны по происхождению, способу приготовления и вкусу.

Видео дня

"Да, это одно и то же, но вы находитесь в Греции. Мы должны с уважением относиться к тому, что когда мы находимся в определенной стране и заказываем что-то вроде "греческого кофе", это означает, что мы находимся в Греции, и он называется "греческий кофе", а не "турецкий". Если бы я поехал в Армению, я бы заказал армянский кофе, потому что армяне тоже пьют этот вид кофе, и это то же самое", - объясняет Дэниел.

Также он рассказал, что "турецким" кофе называли до 1974 года, когда Турция вторглась на Кипр. Поэтому речь идет не только об уважении к стране, но и об исторической и политической напряженности вокруг этого названия.

Другие туристические советы

Ранее довольно популярный блогер Джеймс Блик составил свой-топ 10 негласных правил отдыха в Испании. По его словам, большое количество туристов постоянно нарушают их.

А на фоне "антитуристических" протестов в Европе эксперт рассказал людям, как ответственно отдыхать даже в самых переполненных городах.

Вас также могут заинтересовать новости: