От солнечных пляжей до парков развлечений – туристы выбирают самые разные варианты отдыха с детьми.

В 2023-2024 году в главные туристические тренды вновь ворвались семейные путешествия, ведь после ковидной изиляции многие семьи, порой в трех поколениях, загорелись идеей пережить совместный приключенческий опыт.

Тем временем, сервис InsureandGo составил список из восьми туристических направлений по всему миру, куда стоит отправиться в этом году всей семьей. Причем там путешественников будут ждать самые разные впечатления – от пляжного отдыха до экскурсий и активных приключений.

1. Орландо, Флорида, США. Этот американский город известен благодаря своим тематическим курортным паркам развлечений, посетить которые мечтают многие дети – от Walt Disney World и Universal Studios до SeaWorld. Также туристов всех возрастов здесь порадуют многичесленные рестораны и магазины, знаменитый Научный центр Орландо и приключения на природе, включая сплавы на каяках с ламантинами.

Видео дня

2. Коста дель Соль, Испания. Это солнечное побережье в регионе Андалусия идеально подходит для спокойного пляжного отдыха – благодаря золотым пескам, теплому климату и семейной атмосфере. Многие отели предлагают бесплатные детские места, что делает их более доступным вариантом. Одновременно можно исследовать местные рынки, заняться водными видами спорта и насладиться вкусной испанской кухней.

3. Кефалония, Греция. Это самый крупный из Ионических островов, и он идеально подходит для семейного отдыха. Этот остров предлагает непринужденную атмосферу с потрясающими пляжами, такими как Миртос и Скала. Также Кефалония известна как рай для подводного плавания и пеших прогулок, что делает ее идеальным местом для отдыха и приключений.

4. Майорка, Испания. Короткие перелеты, качественные отели и отличная погода Майорки уже давно очаровывают отдыхающих. Выбрав одно из спокойных мест, таких как Кала Бона, можно исследовать исторический город и длинные пляжи Алькудии или насладиться яркой атмосферой Пальма-Нова с ее тремя потрясающими пляжами и захватывающими достопримечательностями.

5. Кипр. Этот солнечный остров предлагает сочетание пляжных курортов, древнегреческих руин и очаровательных портовых городов, что позволяет туристам насладиться как аутентичной островной жизнью, так и увлекательными развлечениями. Регион Ларнаки – лучший выбор для семей, благодаря своим песчаным пляжам, аквапаркам и ресторанам. Тем временем, пребывание в Пафосе погрузит вас в исторический Кипр с его храмами, красочными мозаиками и богатым неолитическим наследием. Подробнее об отдыхе на Кипре читайте в нашем отдельном материале.

6. Амстердам, Нидерланды. Это город с богатой историей и множеством развлечений, который в последние годы активно пытается отказаться от шумных туристов и привлечь спокойных семейных отдыхающих. В столице Нидерландов можно посетить многочисленные музеи, совершить круиз по знаменитым водным каналам и исследовать зеленые парки. Как и по большей части страны, по городу легко дойти пешком, но также там имеется отличный общественный транспорт, что позволяет легко передвигаться с детьми. О том, что можно посмотреть в Амстердаме, читайте в нашем отдельном материале.

7. Токио, Япония. Это место, где древние храмы соседствуют с футуристическими небоскребами. Столица Японии предлагает сочетание современных достопримечательностей и традиционной культуры, что делает ее захватывающим местом. Детям особенно нравятся яркие огни Сибуи и увлекательная мода Харадзюку.

8. Дубровник, Хорватия. Этот знаменитый курорт предлагает гостям сочетание истории, культуры и потрясающих пейзажей. Древние городские стены, прекрасные пляжи и чистая голубая вода делают его фантастическим местом для отдыха с близкими. Для детей здесь есть множество развлечений, включая катание на каяках, прогулки по островам и изучение средневековых крепостей, а взрослые могут насладиться вкусной (и дешевой) кухней.

Как сообщал УНИАН, ранее туристов в Европе предупредили о вероятных масштабных отменах летних авиарейсов. Причина – кризис в работе авиадиспетчерских служб аэропортов и погодные условия.

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте свежие новости туризма, ищите идеи для путешествий и смотрите живописные фото со всего мира на Телеграм-канал УНИАН.Туризм.