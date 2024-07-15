По словам эксперта, эта модель авто будет неудобной для пассажиров.

Автомобильный эксперт Алекс Роббинс рассказал о подержанном автомобиле, которого стоит избегать потенциальным покупателям, если их бюджет составляет примерно 13 тысяч долларов, пишет Express.

По его словам, речь идет об автомобиле Citroen DS 4, выпущенном между 2015 и 2019 годами. Эту модель критиковали за плохие задние сиденья, двигатели и управляемость, а также за проблемы с надежностью, из-за которых на некоторых моделях выходили из строя ремни ГРМ и турбины.

Отнесение DS 4 к категории "плохой выбор подержанного автомобиля для покупки" связано с тем, что интерес к рынку подержанных автомобилей продолжает расти, ведь люди ищут лучшие автомобильные предложения во время кризисного положения в жизни.

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Для газеты The Telegraph Роббинс отметил, что тесные задние сиденья, дешевый пластик, вялый двигатель и небрежное управление являются лишь некоторыми из проблем. Поэтому за эту цену можно приобрести гораздо лучший вариант.

Подержанные авто - другие советы по покупке

Ранее эксперт по подержанным автомобилям назвал три надежные подержанные автомобили, которые можно купить не за очень высокую цену. В частности специалист советует приобрести водителям Honda Accord, Toyota Aygo и Toyota Land Cruiser.

В то же время известный автомеханик Скотти Килмер рассказал о старом, но надежном спорткаре. Он советует приобрести водителям доступную модель, которая не будет стоить целого состояния, если выйдет из строя.

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