По словам Скотти Килмера, многие неопытные водители попадали на нем в ДТП.

Один из самых известных автомобильных экспертов YouTube Скотти Килмер предостерег водителей не покупать некоторые подержанные спортивные автомобили, ведь они могут быть очень опасными для вождения, пишет Express.

Он посоветовал автомобилистам не покупать подержанный Dodge Challenger SRT Hellcat из-за его мощного двигателя, поскольку многие неопытные водители попадали на нем в ДТП.

"У них так много лошадиных сил, и люди, которые покупают такое транспортное средство, будут ездить как маньяки. У них чрезвычайно мощный двигатель V8, который очень много ест бензина, и некоторые ребята просто разгоняют его до тех пор, пока он не взорвется. Любой двигатель взорвется, если вы все время перегоняете его, включаете разные передачи и делаете перегазовку", - рассказал Скотти Килмер. Видео дня

Несмотря на то, что Dodge является небольшим розничным продавцом автомобилей в Великобритании, многие автофанаты и компании импортируют модели с левым рулем из США, в том числе и Dodge Challenger. Благодаря стилю такого автомобиля и эксклюзивности по сравнению с другими спортивными машинами, многие водители мечтают обладать таким спорткаром.

Однако Скотти заметил, что водители, которые привыкли ездить на семейных автомобилях с меньшим двигателем, часто не готовы к уровню мощности, который предоставляет Challenger, поэтому это может привести к серьезным авариям.

Также автомеханик выразил беспокойство относительно тех, кто еще является новичками в вождении, ведь многие выключают трекшн-контроль для лучшего ускорения и дрифта.

"Основная проблема в том, что они имеют слишком много лошадиных сил, и младшие дети ездят на них так, будто они хотят умереть. Их легко перевернуть, у них слишком много мощности, а если люди за рулем выключают трекшн-контроль, то вдвое больше", - предупредил Килмер.

Что известно о Dodge Challenger SRT Hellcat

Dodge Challenger впервые представили в конце 1969 года. Он должен был быть конкурентом для Ford Mustang и Pontiac Firebird, а флагманская модель оснащалась 7,2-литровым двигателем V8.

Нынешнее поколение Challenger, которое выпускается с 2008 года, может иметь не такие большие двигатели, как оригинал, однако их можно настроить для получения высокого уровня мощности для спортивного вождения.

В то же время большинство экземпляров, которые были найдены на рынке подержанных автомобилей в Великобритании, развивают около 375 лошадиных сил (л.с.), однако самый мощный Challenger SRT Demon 170 может выдавать 1025 л.с., чего достаточно для разгона от 0 до 100 км/ч всего за 1,66 секунды.

Другие советы Скотти Килмера

Ранее Скотти Килмер назвал один из худших автомобилей в мире. По его словам, если человек привозит эту машину в ремонт, то лучше ее выбросить на металлолом, ведь так будет потрачено меньше средств.

"Они мило выглядят, именно поэтому они продали 1,3 миллиона этих развалюх. Боже, в этом случае внешность была обманчивой", - подчеркнул он.

Также механик назвал лучший подержанный автомобиль, который прослужит много лет. По его словам, речь идет о Toyota Yaris японского производства.

"Сегодня я покажу вам, как, купив правильную Toyota Yaris, вы можете получить замечательный маленький автомобиль. Первое, что вы должны сделать, это посмотреть, где она была сделана. На этой написано "Сделано в Японии", а это намного лучше, чем те, что сделаны в Китае", - объяснил Килмер.

Вас также могут заинтересовать новости: