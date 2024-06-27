По словам эксперта, их можно купить по невысокой цене.

Известный механик Дэвид Лонг посоветовал три подержанных автомобиля, на которые в основном не обращают внимания, однако они являются надежными и их можно купить менее чем за 12 тысяч долларов, пишет Express.

В своем недавнем видео на YouTube-канале Car Wizard он порекомендовал водителям купить Honda Accord восьмого поколения.

"Это машина с пробегом 300 000 миль (около 483 тысячи км), и вы можете ожидать от нее такой же жизни. У них есть четырехцилиндровый двигатель или V6, в зависимости от того, что вы хотите. Мне нравится четырехцилиндровый вариант, потому что в нем меньше движущихся частей, меньше свечей зажигания, меньше катушек - гораздо меньше с точки зрения затрат и ремонта", - отметил Лонг. Видео дня

По словам механика, его мать имеет серебристую Honda Accord, которая была для нее "пуленепробиваемой".

"Оба моих родителя имеют по отдельной машине - Honda Accord и Toyota Highlander. Они уже в том возрасте, когда нет времени на сломанные машины, они хотели машины, которые будут служить долго и не будут ездить в мастерскую каждые 90 дней", - подчеркнул эксперт.

Еще одной моделью, которую рекомендует Дэвид, является Subaru Outback. Он отметил, что модели, которые были построены между 2009 и 2013 годами, как правило, самые надежные.

"Они должны быть полноприводными, поэтому очень надежными и ездят по всей стране. Есть определенные места, которые вы можете посетить, особенно горные районы, и эти автомобили повсюду, как муравьи на земле. На это есть причина, они действительно настолько хороши. Годы, которые я рекомендовал, являются примерами после того, как прокладки головки блока цилиндров прогорели. Если у вас Subaru 2003 или 2004 года выпуска, очень вероятно, что у вас могут возникнуть проблемы с прокладкой головки блока цилиндров, но в этом модельном ряду эти проблемы уже решены", - заверил автомеханик.

И на конец Лонг посоветовал для тех водителей, которые ищут надежную спортивную модель, обратить внимание на Ford Mustang 2007-2014 годов выпуска.

"Некоторые скажут, что они подходят только для того, чтобы разбивать толпы, но я говорю о том, чтобы добраться из пункта А в пункт Б, а еще они могут быть очень веселыми в управлении. На самом деле они сделаны очень хорошо, все шутки в сторону, это действительно хорошие автомобили, и любая мастерская, которая стоит их веса, должна быть в состоянии отремонтировать отечественный Мустанг. Ford Mustang GT500 моей жены 2008 года выпуска имеет пробег 210 000 миль, и он до сих пор ездит очень хорошо", - добавил эксперт.

Другие советы от автомобильных экспертов

Ранее опытный механик Скотти Килмер рассказал об одной важной вещи, которая может продлить жизнь вашему автомобилю. Он отметил, что речь идет об использовании силиконового спрея на резиновых уплотнителях вокруг багажника и дверных ручек, которое может предотвратить их повреждение.

Также механик предупредил водителей об одном из видов мошенничества при установке шин на автомобиль. Он поделился неудачным опытом своего сына, которого "надурили" в гараже после того, как специалисты неправильно установили весы.

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