Несмотря на войну и закрытые аэропорты, почта работает по всей стране.

Две бригады почтальонов на лодках обслуживают 12 подтопленных населенных пунктов на Херсонщине из-за разрушения россиянами Каховской ГЭС. Лодками людям довозят пенсии, небольшие посылки, газеты и даже марки.

В каких условиях приходится работать почтальонам, узнавали журналисты ТСН. Как говорится в сюжете, в отрезанные водой населенные пункты Херсонской области пенсии приходится "развозить" лодками.

Галина Тимошенко работает на Киевщине, но она, как никто, понимает своих херсонских коллег: в марте 2022 года женщина ехала в столицу за наличкой пенсионерам, тогда ее Песковка на севере Киевской области была почти вся окружена оккупантами.

"Проснулась после очередной бомбардировки в 5 утра, попрощалась с мужем. Двое ребят-теробороновцев с автоматами", - вспоминает Галина.

Маршрут сложный, через Житомирщину, вернулись они через 6 часов. Возле почтового отделения их уже ждали люди. Хранить оставшиеся еще не выплаченные людям деньги в отделении почты не могли: от взрывной волны "вылетели" окна, сигнализация не работала, а на руках - бешеная сумма.

"4 млн 600 тысяч гривень. Я думала, куда мне деть эти деньги, куда их спрятать", - делится Тимошенко. Поэтому более надежного тайника, чем под подушкой, Галина не придумала.

Пока рядом продолжались боевые действия, семья почтальона жила в погребе, там под подушкой женщина и держала бешеную сумму. "Рисковала, по-другому никак", - делится Галина.

Как российские оккупанты украли унитаз из отделения почты

В сентябре 2022 года, после освобождения Харьковщины, выяснилось, что рашисты не изменяют своей главной страсти - они украли обычный унитаз из одного из отделений "Новой почты" в регионе. В комментариях украинцы шутят о россиянах, ведь это фото в отделении почты в очередной раз напоминает, с какой армией мы воюем.

Вас также могут заинтересовать новости: