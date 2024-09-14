Псы не все видят глазами, отметили эксперты.

Есть разные породы собак, но их объединяет общая черта - у животных на подбородке и щеках есть усы. И далеко не все знают, зачем усы собаке.

Благодаря им псы имеют возможность успешно ориентироваться в пространстве, пишет Daily Paws, ссылаясь на сведения экспертов. Издание отметило, что есть три причины, по которым собакам действительно нужны усы.

"Длинные и часто белые, серые или черные усы - также известные как вибриссы - это волосы, которые растут на морде собаки и над ее глазами. Фолликулы (места, где волосы крепятся к коже) усов заполнены нервами, которые посылают сенсорные сигналы в мозг собаки. Эти фолликулы невероятно чувствительны, они даже реагируют на изменения в воздушных потоках", - отмечается в материале.

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Зачем усы собакам - причины

Первая причина. Благодаря усам псы могут воспринимать то, что их окружает, более тонко. Одно только зрение не позволило бы псам получить столько информации об окружающем мире. Собаки не все видят глазами. Хотя зрение собак в целом более дальнее, чем у человека, они имеют проблемы с фокусировкой на предметах, которые находятся очень рядом.

Глаза собак со временем менялись, чтобы замечать объекты, которые быстро движутся (например, потенциальную добычу). Усы помогают псам интерпретировать размер, форму, вибрации и скорость движущихся объектов. Когда пес движется, воздух перемешивается и отражается от различных поверхностей, к которым он приближается. Из-за этого усы немного сгибаются, создается нейронная реакция, которая сигнализирует животному, в частности, об опасности, если на ее пути есть какой-то предмет.

Вторая причина. Усы помогают псам выражать эмоции, особенно во время контакта с другими животными. Эксперты подчеркивают, что когда пес напуган или расстроен, то его усы рефлекторно оказываются изогнутыми вниз. Обычно это сопровождается, в частности, рычанием или демонстрацией зубов.

Третья причина. Благодаря усам псы лучше охотятся. Например, выведенный для охоты на быструю и крупную дичь ирландский волкодав имеет огромные усы. Благодаря им пес может без усилий двигаться в заросших полях или избегать деревьев в густом лесу.

Интересные новости о собаках - что уже сообщалось

Ранее профессиональный дрессировщик Гаррет Винг поделился, какие породы собак сам не стал бы заводить. По его словам, псом-"демоном" является чихуахуа. Кроме того, он сказал, что никогда бы не завел бладхаунда или алабая.

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