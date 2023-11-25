Ношение головного убора, особенно в зимний период, поможет не только утеплиться, но сохранить здоровье. А вот, когда и при каких случаях нужно его снимать, знают не многие.

Все мы с самого детства знаем, что надо снимать шапку в помещении. Нам это говорили папы, мамы, дедушки, бабушки. Если же человек этого не делал, то непременно мог прослыть невоспитанным. Причем чаще всего нападки касались представителей мужского пола. Но задумывались ли вы, зачем снимают головной убор на самом деле?

УНИАН разбирался, почему снимают головной убор в помещении.

В нашей жизни привычно, заходя в помещение избавляться от шапки. Это правило также касается и авто. Рассмотрим основные ситуации, когда принято снимать шляпу, шапку или любой другой головной убор.

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Почему снимают шляпу, когда кто-то умирает

Похороны - весьма скорбный процесс, который пронизан уважением к усопшему. Буквально вся церемония прощания направлена на то чтобы почтить память человека.

В связи с этим мужчины на кладбище снимают головные уборы в дань уважения к усопшему. При этом разрешается прийти на похороны в темной шляпе или кепке, если на то есть основания. Кстати, зимой теплые шапки можно не снимать.

Почему надо снимать шапку в церкви

Верующие люди прекрасно знают, что мужчины должны снимать шапку, когда заходят в церковь. Все к этому привыкли и считают лишь правилом церковного этикета. Отчасти это правда.

Но есть и религиозная сторона вопроса. Фома Аквинский писал, что мужчина подчиняется непосредственно Богу, поэтому не должен покрывать голову, чтобы это показать.

Что касается женщин? Тут все немного иначе. В патриархальном обществе женщина всегда ниже мужчины, а именно в таком обществе формировалось христианство. Тот же Фома Аквинский писал, что женщина должна покрывать голову, чтобы продемонстрировать, что кроме Бога она еще подчиняется мужчине. Именно здесь кроется ответ на вопрос: "Нужно ли женщине снимать головной убор в помещении?"

С развитием общества появилось множество головных уборов для женщин, поэтому претерпели изменения и церковные правила. Издревле женщины покрывали голову отрезом ткани, которые позже заменили известные всем платки.

Учитывая то, что церковь – это догматичная ячейка, и традиции являются основой, то и требование покрывать голову именно платком сохранилось по сей день. Женщинам рекомендуется зимой перед тем как заходить в церковь, сменить шапку на платок.

Почему принято снимать головной убор в помещении

В светской жизни принято снимать головной убор по иным причинам. Сначала разберемся, зачем мужчины снимают головной убор в помещении.

Как выяснилось, это правило имеет очень глубокие исторические корни. Снятие головного убора являлось знаком уважения тем, кто имел более высокий ранг или чин. Своеобразный акт признания, что кто-то стоит выше в социуме или же он равный.

Так, рыцари снимали шлемы в качестве приветствия и для выражения мирных намерений. Позже стало принято снимать или приподнимать шляпу. Именно так объясняется, почему мужчины снимают головной убор.

На сегодняшний день это правило имеет практическое применение. К примеру, шапка или шляпа в театре, кино, на концерте может мешать обзору людям, которые находятся позади.

Конечно же, тогда возникает вопрос: "Нужно ли женщине снимать головной убор в помещении?". Правила светского этикета более лояльны к женщинам, поэтому головной убор нужно снимать. Правда, это правило не распространяется на такие места, как вестибюли, лифты или же коридоры.

Во всех остальных случаях, согласно этикету, женщина должна снять головной убор в помещении, если планирует там находиться длительное время.

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