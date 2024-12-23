У праздничных ритуалов есть свои интересные причины.

В нашей стране каждый год перед новогодними праздниками принято наряжать елку и класть под нее подарки, а за границей все, что было куплено, как презент, прячут иначе. Узнайте, почему подарки кладут в носки и под елку - зачем делать именно так.

Кто первый начал класть подарки под елку - истоки традиции

Невозможно понять, зачем класть подарки под елку, если не знать, когда обычное хвойное дерево превратилось в символ Нового года. Историю можно начать с библейских сказаний, согласно которым, родители Иисуса Христа использовали хвойные ветви, чтобы закрыть вход в пещеру и спрятать сына от солдатов царя Ирода. В Древнем Риме также была традиция, связанная с хвоей - ветками дерева украшали дома в преддверии Нового года.

Ель, как символ Рождества и Нового года, историки прослеживают примерно с 17 века, но известно, что Петр Первый в XVIII веке "привез" с собой из Европы такую традицию - ставить елку перед праздниками и наряжать ее.

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Согласно одной из версий, в те времена украшениями служили обычные продукты - яблоки, орехи, печенье, конфеты, бублики. Когда праздничное веселье заканчивалось, дети получали все эти сладости в подарок. Иногда случалось так, что украшения оказывались слишком тяжелыми - их нельзя было повесить на елку, поэтому клали под дерево.

Верующие, например, говорят, что традиция класть подарки под елку берет свои корни не из 17 или 18 века, а из Библии, когда волхвы пришли к новорожденному Христу в пещеру и принесли с собой смирну, ладан и золото в качестве даров. Именно поэтому в западных странах христиане до сих пор, опираясь на эту легенду, дарят друг другу подарки на Рождество. Но так как в нашей стране главным праздником все-таки считается Новый год, традиция больше относится к нему.

Откуда пошла традиция класть подарки в носки

Те, кто кладет подарки в носки или рождественские чулки, даже не всегда знают, откуда взялась такая традиция. Версий существует множество - почти все они мистические, и больше похожи на сказки, чем на научные исследования.

Тем не менее, по одной из легенд, с древних времен существовало такое страшное и огромное существо как Йольский Кот, который целый год наблюдал за людьми и их поведением. На Рождество от влезал через дымоход в дом и смотрел на камин, где должны висеть носки, как символ благополучия дома. Если носков оказывалось меньше, чем жильцов, страшный кот съедал тех, кого считал лодырями и тунеядцами. Люди решили обмануть кота и, если не хватало шерсти на два носка, вязали один, вешали на камин. Оказалось, что такой вариант подарка устраивает Кота, и он обходил подобные дома стороной. Семьи побогаче признавались, что кладут в рождественские носки какую-нибудь сладость, чтобы задобрить существо.

Вторая легенда гласит, что такая традиция появилась, когда Санта Клаус (он же Святой Николай) помог трем бедным сестрам выйти замуж. Они были настолько бедны, что не имели денег даже на хлеб, не говоря уже о приданом. Святой решил дать девушкам несколько золотых монет и бросил их в трубу камина. Но вот незадача - деньги упали прямо в носки, которые сестры повесили там сушиться.

Любую из предложенных версий можно брать на вооружение, главное - понимать, что когда в носки кладут подарки, значит, желают адресатам счастья, благополучия и добра, а также отдают дань культурным традициям.

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