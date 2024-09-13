Лучшие породы кошек для детей - нежные, спокойные и игривые.

Дети и кошки неразлучны. Кошачий друг может быть очаровательным обнимашкой, отличным хранителем секретов и - что самое важное для родителей - относительно неприхотливым дополнением к семье, которое может научить детей терпению и ответственности. Но, как пишет Daily Paws, не все породы одинаковы, и важно тщательно изучить лучшие породы кошек для детей.

Издание назвало восемь пород кошек, которые отлично подойдут для семей с детьми.

Американская короткошерстная

Эти спокойные и добродушные кошки созданы для семейной жизни. Они неприхотливы в уходе и, как правило, хорошо ладят с кем угодно, будь то человек или домашнее животное.

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Бирманская кошка

Ассоциация любителей кошек описывает бирманскую кошку как "мистическую, магическую и очаровательную". Эти кошки с их яркими голубыми глазами и милыми мордашками известны своей легкостью, нежностью, любовью и любопытством, что делает их одной из лучших пород для детей.

Рэгдолл

Для семей, ищущих питомца, похожего на куклу, рэгдолл может стать лучшим выбором. Эти кошки довольно крупные и имеют ярко-голубые глаза. Кошки этой породы действительно наслаждаются человеческим обществом.

Мейн-кун

Этих нежных гигантов любят за игривый, как у котят, нрав, независимо от возраста. Кошки мейн-кун отлично дополняют семьи, они также популярны как терапевтические кошки.

Абиссинские кошки

Активные, умные, преданные и ориентированные на людей, абиссинские кошки отлично подходят для семей с детьми постарше (они могут убегать от малышей и младенцев).

Мэнкс

Эти кошки часто бесхвостые. Они активны, но не слишком, а мощные задние лапы помогают им взлетать на большую высоту, когда они носятся по дому, зарабатывая породе "собачью" репутацию благодаря игривости и преданности кошек.

Европейская бурма

Бесстрашные европейские бурманские кошки остаются игривыми и дружелюбными даже в преклонном возрасте. Эти кошки любят находиться рядом со своими хозяевами. Ходят слухи, что как только вы заведете одну из этих элегантных, неприхотливых кошек, вы захотите остаться с этой породой навсегда!

Гималайская

Помесь сиамской и персидской, гималайская кошка обладает лучшими характеристиками обеих пород. Эти кошки по своей природе милые и игривые. Благодаря своей очаровательной внешности и восхитительному темпераменту гималайские кошки часто становятся выбором семьи.

Напомним, ранее кинологи назвали 5 самых популярных пород собак 2024 года.

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