Птица сбежала со двора частного дома.

В Кривом Роге заметили страуса, который несколько часов бродил по улицам города.

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Как сообщает ТСН, видео с птицей появилось в соцсети. На нем можно видеть, что страус прогуливается вдоль проезжей части.

Из комментариев становится понятно, что птица сбежала со двора частного дома неподалеку. Время от времени страус выбегал на проезжую часть и нервировал водителей.

По словам комментаторов, владельцы страуса уже нашли его и вернули домой. Птица не пострадала.

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Автор: Дмитрий Захаров