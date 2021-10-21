Робота задержали в аэропорту египта, когда она направлялась на выставку современного искусства, чтобы представить свою глиняную скульптуру-автопортрет.

В аэропорту Египта задержали британскую художницу-робота Ай-Ду. Ее заподозрили в том, что она может быть частью шпионского плана.

Об этом сообщает The Guardian.

Перед задержанием художница направлялась на выставку современного искусства на фоне пирамид Гизы "Вечность – это сейчас", чтобы представить глиняную скульптуру-автопортрет трехногого робота, показывающую возможные генетические модификации человека.

Подозревать в шпионаже ее стали из-за встроенного модема и камер в глазах, которые Ай-Да использует для рисования на основе алгоритмических реакций.

В итоге робота удерживали 10 дней и отпустили только 20 октября.

"Давайте окончательно проясним ситуацию. Она не шпионка. Люди боятся роботов, я это понимаю. Но ситуация иронична, потому что цель Ай-Ды – предупредить о злоупотреблении технологическим развитием, а ее задержали только по причине того, что она робот", – отметил создатель Ай-Ды Эйдан Миллер.

Известно, что Ай-Да – первая в мире робот-хужожница. Ее создали в 2019 году. Робота назвали в честь программистки Ады Лавлейс.

Ранее сообщалось, как инженеры Boston Dynamics прогулялись со своими собаками-роботами по Вашингтону.

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Автор: Катерина Шварц