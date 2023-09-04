Это изображение с секретом не оставит вас равнодушными.

Оптические иллюзии удивительным образом бросают вызов нашему восприятию и гарантированно оставляют нас в восторге после того, как наконец приходит понимание, в чем был подвох.

Немецкий писатель и книжный иллюстратор Гергей Дудаш (Дудольф) стал известен благодаря своим эксцентричным картинам со скрытыми элементами, пишет India Times. Его очередная работа – простая на первый взгляд оптическая иллюзия с милыми овцами на пастбище – точно не оставит вас равнодушными.

Это необычное изображение показывает три пушистых облака, которые аккуратно влились в стадо овец. Ваша задача – найти эти почти неуловимые облака на изображении. Чтобы игра стала еще интереснее, попробуйте сами и предложите близким решить эту задачу за ограниченное время – к примеру, 20 секунд.

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Если вам нужна подсказка, советуем посмотреть в верхний левый угол изображения. А также обратить внимание на правую его часть – сверху и внизу.

Ниже вы также найдете решение – все три скрытых элемента будут отмечены красными кружками.

Интересные оптические иллюзии на УНИАН

Если у вас острое зрение и вы хотите проверить свою наблюдательность, то попробуйте справиться с уникальной оптической иллюзией, на которой изображен деревянный знак посреди тропы в лесу.

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