Если вы хотите справиться с трудной задачей, вам поможет это чувство.

Согласно результатам недавнего исследования, если вы хотите добиться поставленной цели, то нужно разозлиться.

В исследовании, опубликованном в журнале Journal of Personality and Social Psychology, описаны эксперименты, в ходе которых проверялось, как гнев может помочь людям в достижении их целей. Исследователи обнаружили, что в тех случаях, когда задачи были сложными и трудными, эта эмоция помогала участникам достичь цели лучше, чем веселье, грусть или нейтральная эмоция.

"Участники, испытывавшие гнев, в различных ситуациях лучше справлялись с поставленными задачами, несмотря на трудности, по сравнению с нейтральными условиями и некоторыми другими эмоциональными состояниями. Это включало в себя решение головоломок, жульничество с целью получения призов, видеоигры с катанием на лыжах, а также политические действия - голосование или подписание петиции", - говорит Хизер Ленч, ведущий автор исследования, профессор психологии и наук о мозге в Техасском университете A&M.

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"Однако гнев не приводил к лучшим результатам в достаточно простых ситуациях, не связанных с подобными задачами", - сказала Ленч

Почему гнев может помочь вам в достижении ваших целей

В одном из исследований 233 студента колледжа были случайным образом распределены по эмоциям. Студенты в состоянии гнева смотрели оскорбления в адрес своей футбольной команды, студенты в состоянии желания видели десерт, студенты в состоянии развлечения - милых котят и смеющихся младенцев, а те, кто был настроен на грусть, видели изображения похорон и болезней.

Затем в течение 20 минут студенты должны были составить и разгадать как можно больше слов из четырех наборов по семь анаграмм разного уровня сложности. Студенты, которых заставили разозлиться, решили на 39% больше анаграмм, чем те, кто был в нейтральном состоянии.

Почему гнев помогал в решении сложных задач

"В ходе исследований мы не знаем точно, но теория заключается в том, что реакции, возникающие при гневе, - такие как сосредоточенное внимание, повышенное физиологическое возбуждение, тенденция к приближению к проблемам - помогают в сложных ситуациях", - сказал Ленч. "В простых ситуациях эти изменения менее важны для успешной работы".

Сорайя Хемали, активистка и автор книги "Ярость становится ею: сила женского гнева", говорит, что полученные результаты согласуются с тем, что она наблюдала в своих исследованиях. По ее словам, в то время как гнев может быть саморазрушительной эмоцией, которая уничтожает отношения и подрывает цели, гнев может помочь увидеть вещи более ясно.

"Гнев интересен тем, что это когнитивно проясняющая эмоция", - сказала Хемали. "Когда люди испытывают гнев, они часто мыслят методично, стратегически, достаточно четко, потому что гнев дистиллирует сложные эмоции, а также сложные идеи".

И если печаль может заставить вас замкнуться в себе, то гнев подталкивает вас к тому, чтобы протянуть руку помощи и предъявить требования к другим людям, добавила она.

"Мы привыкли считать гнев разрушительным, социально изолирующим или угрожающим отношениям. На самом деле он очень социален", - говорит Хемали. "Потому что обычно, когда человек испытывает гнев, ему приходится привлекать других людей, чтобы эффективно изменить обстоятельства, которые вызывают у него гнев. В девяти случаях из десяти необходимо, чтобы другие люди признали наличие угрозы или несправедливости, или люди, обладающие властью, чтобы помочь, или люди, от которых нужно получить ответ, а печаль этого не делает".

Другие исследования показали, что гнев также может помочь людям быстрее решать проблемы творчески.

"Все эмоции имеют ценность... Если вы можете назвать их, обозначить и придать им смысл, то все они могут занять достойное место в достижении целей", - говорит Хемали. "Если вы испытываете гнев - а для большинства людей это неприятная эмоция - не изолируйте ее. Не пытайтесь подавить его или сдержать... В гневе очень много информации и знаний".

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