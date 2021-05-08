Австралийцы нашли на крыше змеиные шкуры / фото facebook.com/SunshineCoastSnakeCatchers

В австралийском городе Роксберг на крыше жилого дома нашли 50 змеиных шкур.

Читайте такжеКиевляне выставили на балконе саркофаг (видео)Об этом сообщается на странице службы по отлову змей Sunshine Coast Snake Catchers в Facebook.

Владельцы дома вызвали профессионалов, чтобы те убрали с крыши 30 шкур ковровых питонов и трех коричневых бойг. Но в процессе оказалось, что там есть еще 20 шкур. 

Дети хозяев дома не сильно испугались находкам, задавали вопросы о змеях, а один из них даже сфотографировался со шкурами.

Австралийцы нашли на крыше змеиные шкуры / фото facebook.com/SunshineCoastSnakeCatchers

Змееловы отметили, что ничего необычного в ситуации нет. 

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Автор: Катерина Шварц