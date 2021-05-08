Чтобы убрать их оттуда, на место вызвали змееловов.

В австралийском городе Роксберг на крыше жилого дома нашли 50 змеиных шкур.

Читайте такжеКиевляне выставили на балконе саркофаг (видео)Об этом сообщается на странице службы по отлову змей Sunshine Coast Snake Catchers в Facebook.

Владельцы дома вызвали профессионалов, чтобы те убрали с крыши 30 шкур ковровых питонов и трех коричневых бойг. Но в процессе оказалось, что там есть еще 20 шкур.

Дети хозяев дома не сильно испугались находкам, задавали вопросы о змеях, а один из них даже сфотографировался со шкурами.

Змееловы отметили, что ничего необычного в ситуации нет.

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Автор: Катерина Шварц