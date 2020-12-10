Мэр города успокаивает: дерево уже освятил священник.

В центре города Дубно Ривненской области установили елку с кладбища - раньше она росла среди памятников, а сейчас оказалась на центральной площади.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Большинство местных жителей таким решением властей обескуражены. В соцсетях уже начали шутить относительно украшения дерева: "Чтобы хотя бы не венками", - пишут жители Дубно.

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Городской голова говорит, что срубив елку на кладбище, и деньги из бюджета сэкономили, и памятники обезопасили от падения дерева. Он успокоил всех: дерево уже освятил священник.

"И что, что ее взяли на кладбище? Какая разница? Мы все вышли из земли и в землю уйдем. Раньше мы всегда покупали елку. Минимум обходилась бюджету города в 15 тысяч гривень. А тут бесплатно и еще и очень красивая, высотой 25 метров. Кроме того, она представляла угрозу для памятников на кладбище. Знаете, какой вред в этом году нанес сильный ветер и старые деревья? Разбили 28 памятников на кладбище, что возле завода резино-технических изделий. Пришлось восстанавливать. Отец Олег из Свято-Покровского собора освятил ее, так что ничего крамольного в том, откуда она, нет", – пояснил Василий Антонюк, пишет "Сегодня".

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Автор: Юрий Годован