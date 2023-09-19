Сам художник себя жуликом не считает и объяснил почему.

Датский суд обязал художника Йенса Ханинга вернуть $70 тыс., взятых у музея современного искусства Кюнстен.

По идее Ханинг должен был показать разницу в оплате труда в Австрии и Дании, прикрепив к полотну реальные денежные купюры, пишет Би-би-си. Но когда в музее открыли ящики, в которых находились заказанные работы, перед удивленными сотрудниками предстали два пустых полотна в деревянных рамах.

Договоренность художника и Кюнстен была в том, что после выставки, где должны были выставляться произведения Ханинга, музнй заберет деньги обратно. Однако сам художник понял идею по другому. Он назвал свои пустые холсты так: "Возьми деньги и беги". Именно это он и сделал. Однако руководство музея потребовало средства обратно.

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В музее заявили, что саму мысль Ханинга поняли. "Новая работа Ханинга "Возьми деньги и беги" - это признание того, что произведения искусства также являются частью капиталистической системы...", - говорится в заявлении музея. Именно поэтому пустые холсты были показаны в выставочных залах.

По решению суда, принявшего во внимание "труд" художника, из общей суммы вычтут 40 тыс. датских крон ($5,7 тыс. ), в качестве гонорара поскольку холсты все таки вошли в экспозцию.

Суд обязал художника вернуть деньги музею в течение двух недель.

Комментируя ситуацию Ханинг отметил, что идея с пустыми холстами "перекликается с нашими повседневными финансами, с зарабатыванием денег". "А в моей работе, при том, что мы живем в обществе, где все измеряется деньгами, банкнот нет", - пояснил он.

На вопрос, не считает ли он себя вором, Ханинг сказал, что "можно и так считать", но его произведение лучше, чем было изначально задумано.

Другие новости о музеях

Пергамский музей, являющийся одним из самых популярных в Берлине, через месяц закроется на длительную реконструкцию - на нее уйдет 14 лет.

Однако специалисты все е намерены в 2027 году открыть для посетителей некоторые части северного крыла в котором находится Пергамский алтарь.

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