Воплощать в жизнь свой коварный план аферистка начала еще в 2020 году.

В Бразилии полиция арестовала женщину, которая придумала изощренную преступную схему с целью выманить у своей престарелой матери деньги, драгоценности и произведения искусства на сумму более $142 млн.

Как сообщает Би-би-си, 82-летняя Женевьева Богичи унаследовала обширную коллекцию живописи бразильских мастеров от покойного мужа, и дочь, Сабина Богичи задалась целью заполучить эти ценности.

Афера началась в 2020 году, когда к Женевьеве обратилась "ясновидящая", предсказавшая неминуемую смерть ее дочери.

После этого жертву стали водить по разным "ясновидящим", которые, пользуясь подробностями из личной жизни, которыми их снабдила сама Сабина, принялись вымогать у расстроенной и сбитой с толку женщины деньги якобы на "духовное исцеление" дочери.

В последующие месяцы, как утверждает полиция, дочь силой удерживала мать взаперти, а мошенники угрожали ей физической расправой. Сабина и ее подручные "ясновидящие" начали вывозить из дома произведения искусства под предлогом того, что они были "заряжены негативной энергией" и их "необходимо отмолить".

Как сообщил представитель полиции Жильберту Рибейру, после целого года мучений Женевьева стала подозревать неладное и все же решилась обратиться в полицию.

По словам полиции, в общей сложности у нее было похищено 16 полотен, включая работы таких известных бразильских мастеров как Сисеро Диас, Рубенс Герхман и Альберто Гиньяр.

Кроме того, у нее были украдены три картины одной из основоположниц бразильского модернизма Тарсилы ду Амарал, которые оцениваются почти в $140 млн.

В Рио-де-Жанейро в ходе полицейского рейда в доме одной из "ясновидящих" были обнаружены 11 похищенных картин, в том числе "Закат" кисти Амарал, который был спрятан под кроватью. Еще три картины были обнаружены в Сан-Паулу. Две других картины злоумышленники успели продать музею в Буэнос-Айресе. Их еще не вернули.

В общей сложности полиция завела дела на семерых подозреваемых в присвоении чужих средств, грабеже, вымогательстве, незаконном лишении свободы и создании преступной группировки. Помимо Сабины было арестовано 4 участника преступной схемы. Еще двое - Диана Роса Апаресида Станеску Вулетич (это все один человек) и Славко Вулетич - находятся в бегах.

Как сообщал УНИАН, 20 июля на Тернопольщине 31-летний житель Киева пожаловался в полицию из-за того, что неизвестные лица завладели его деньгами под предлогом изготовления документов для выезда за границу. В ходе расследования стало известно, что мужчина дважды попался на удочку аферистов, которые в итоге обманули его более чем на 80 тыс. грн.

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