Американская организация, которая специализируется на ископаемых останках, заподозрила, что части скелета динозавра, получившего прозвище Шен, сильно напоминают слепки со скелета другого известного тираннозавра.

Скелет тираннозавра, выставленный на продажу на аукционе Christie's и предварительно оценивавшийся в $25 млн, был в последний момент снят с торгов из-за подозрений в фальсификации.

Представители аукционного дома подтвердили Би-би-си, что среди лотов, выставленных в Гонконге 30 ноября, тираннозавра не будет. Вместо этого владелец решил сдать его музею напрокат.

Американская организация, которая специализируется на ископаемых останках, заподозрила, что части скелета динозавра, получившего прозвище Шен, сильно напоминают слепки со скелета другого известного тираннозавра рекс по имени Стэн.

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Права интеллектуальной собственности на Стэна принадлежат Институту геологических исследований Блэк-Хиллз, который может законно продавать слепки со своего тираннозавра по цене $120 тыс. за штуку.

Как заявил президент института Питер Ларсон, увидев фотографии скелета Шена, он был поражен его сходством со скелетом Стэна.

В частности, по словам Ларсона, в челюсти Шена были характерные отверстия точно как у Стэна. По мнению ученого, владелец Шена, имя которого не разглашается, мог приобрести репликацию Стэна и частично дополнить его элементами имеющегося у него скелета.

"Они использовали Стэна, чтобы продать динозавра, который Стэном не является, и это сильно запутывает дело", - подчеркнул Ларсон, отметив, что аукционный дом поступил правильно, сняв вызывающий много вопросов скелет с торгов.

Ранее адвокат Ларсона связался с представителями Christie's и сообщил им, что они не уточнили, что части скелета Шена были слепками со Стэна. Уже после этого в описании скелета на веб-сайте аукциона появилось сообщение, что копии костей, добавленные к оригинальным костям, чтобы дополнить скелет Шена, были произведены Институтом Блэк-Хиллз и приобретены у него. Вдобавок аукционный дом подтвердил, что ни один из зубов Шена не является оригинальным. Впрочем, и это описание затем было удалено с сайта аукциона.

По словам представителей Christie's, в общей сложности в скелете Шена было 80 подлинных костей. При этом, как отмечает Филдовский музей естествознания в Чикаго - один из крупнейших музеев такого рода в мире, - полный скелет тираннозавра рекс должен насчитывать около 380 костей и найти такой скелет - исключительная редкость.

"Неизвестно ни одного скелета тираннозавра рекс, который бы полностью состоял из оригинальных костей. Но мы полагаем, что оригинальные элементы Шена - подлинные", - говорится в сообщении аукционного дома.

Как утверждалось, скелет Шена весом в 1,4 тонны, высотой 4,6 м и длиной 12 м был обнаружен в Монтане. Судя по всему, это был самец, живший около 67 млн лет назад.

Ожидалось, что скелет уйдет с молотка за $15-$25 млн. Для примера, Стэн был продан на том же аукционе Christie's в 2020 году за $31,8 млн.

Продажа динозавтров на аукционах

Кости динозавров, не говоря уже о более или менее полных скелетах, пользуются огромной популярностью у коллекционеров и могут стоить многие миллионы долларов. Однако эксперты говорят, что ценные экземпляры часто оказываются в частных коллекциях еще до того, как исследователи успевают их изучить.

В сентябре 2021 года в Париже подготовили аукцион по продаже самого большого из когда-либо найденных трицератропсов – динозавров с тремя рогами, которые жили 66 млн лет назад. Тогда сообщалось, что за скелет будут бороться 10 покупателей. А ожидаемая цена лота – более $1,5 млн.

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