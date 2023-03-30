Пергамский музей с октября 2023 года закроют на масштабную реконструкцию.

Пергамский музей, являющийся одним из самых популярных музеев Берлина, 23 октября 2023 года закроет свои двери для посетителей для проведения масштабной реконструкции, которая должна продлиться аж 14 лет.

Как пишет Exberliner, на реконструкцию музея собираются потратить более 1,2 млрд евро.

При этом ожидается, что к 2027 году для посетителе все же откроют отдельные части северного крыла музей, в котором, в частности, находится одноименный Пергамский алтарь, в то время как остальная часть останется закрытой.

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Пергамский музей в Берлине – чем известен

Пергамский музей (он же Пергамон-музей или Pergamonmuseum) – один из пяти музеев, расположенных на Музейном острове на реке Шпрее в центре Берлина.

В Пергамском музее находятся собрания трех музеев: Античного собрания, Музея исламского искусства и Переднеазиатского музея. В нем представлены различные экспонаты древней монументальной архитектуры, самыми известными из которых являются: Пергамский алтарь, Ворота Милетского рынка, Фриз из Мшатты, Ворота Иштар и Дорога процессий.

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