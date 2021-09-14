Маори добиваются, чтобы Новую Зеландию стали называть на их родном языке - "Аотеароа".

Коренные жители Новой Зеландии требуют переименовать страну в труднопроизносимое "Аотеароа", как они называют ее сами.

Об этом сообщает RNZ.

Для этого лидеры партии маори в парламенте Равири Вайтити и Дебби Нгарева-Пакер начали сбор подписей под соответствующей петицией.

В своем документе они также требуют использовать язык коренного населения те рео и для всех новозеландских населенных пунктов.

"Давно пора вернуть те рео маори на его законное место и сделать первым и официальным языком этой страны. Мы - полинезийская страна, мы - Аотеароа", - заявил Вайтити.

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По словам Нгарева-Пакер, из-за колонизации Новой Зеландии англичанами свободное владение маори их родным языкомм снизилось с 90% в 1910 году до 26% в 1950 году.

"Всего за 40 лет колонизаторам удалось успешно лишить нас нашего языка, и последствия мы ощущаем и сегодня", - говорит политик.

Комментируя эту инициативу, премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн не стала обещать свою поддержку, но напомнила, что для наименований топонимы могут использоваться как английский, так и те рео, поскольку язык маори является одним из официальных в стране.

Напомним, что ранее в этом году Вайтити дважды запретили выступать в новозеландском парламенте из-за отказа надеть галстук - обязательного аттрибута для депутатов-мужчин в зале Палаты представителей.

Автор: Станислав Кожемякин