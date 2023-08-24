Место у прохода имеет кучу недостатков, о которых люди часто даже не догадываются.

Бывшая бортпроводница раскрыла необычную причину, по которой она никогда не бронирует места у прохода в самолете. Своими секретами женщина по имени Бет Виндзор поделилась с изданием Insider.

"Отказавшись от места у прохода, я смогу защитить свои локти от тележек и людей, которые проходят мимо меня на протяжении всего рейса", – отметила она.

Вместо этого бывшая бортпроводница любит занимать места у окна. "Да, вам может понадобиться протиснуться мимо ваших попутчиков, чтобы добраться до туалета, но это происходит нечасто", – отметила она.

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Кроме того, занимая место у прохода вы сами подвергаете себя постоянным просьбам пропустить соседа, когда он идет в туалет и обратно.

Напомним, ранее УНИАН писал, как женщину арестовали прямо в самолете сразу после приземления. Несмотря на то, что женщина сопротивлялась и ругалась, другие пассажиры лишь поаплодировали действиям полицейских. А все из-за того, что эта пассажирка вместе со своим спутником за недолгий перелет умудрилась настроить против себя весь самолет - и пассажиров, и экипаж.

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