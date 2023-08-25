Также она предостерегает пассажиров не пить воду из крана в самолете.

Сотрудники авиакомпаний делится секретами, которые знают только члены экипажа, чтобы улучшить полеты своих пассажиров, в том числе, они рассказывают, почему вам следует избегать использования столика в самолете.

Как пишет Mirror, бортпроводники предостерегают пассажиров от использования этих столиков, особенно для размещения еды. На Reddit одна сотрудница аэропорта сказала: "Эти столики отвратительны", а другая добавила: "Я стюардесса, и я видела, как люди меняли своим детям подгузники на столиках с подносами. Не ешьте со столиков".

Но это не единственное, чего пассажирам лучше не делать. Так, один капитан самолета призывает своих пассажиров избегать питья любой воды на борту самолета.

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"Водопроводная вода в самолетах не предназначена для питья. Никогда не пейте воду, которая течет из-под крана. От нее вы заболеете. Поверьте мне, она не предназначена ни для чего другого, кроме мытья рук. Даже на раковине написано, чтобы ее не пили. ... Мы чистили резервуар для питья отбеливателем, а затем промывали его, чтобы очистить резервуар. Затем мы снова наполнили его и посадили в самолет", - рассказал он.

Еще советы от бортпроводников

Вот тут стюардесса рассказала, какое место лучше забронировать, если вы хотите поспать в самолете.

А другая стюардесса посоветовала никогда не занимать места у прохода в самолете, ведь они имеют кучу недостатков, о которых люди часто даже не догадываются.

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