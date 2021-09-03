Свадьба - одно из важнейших в жизни человека событий.

Видеть свадьбу во сне приятно и волнительно. Многие незамужние девушки надеются, что такой сон сулит им реальное замужество. А вот сон о свадьбе возлюбленного с другой женщиной может разозлить или расстроить. Чего же ожидать от такого сновидения? Мы разобрали возможные толкования.

Ранее мы рассказывали, к чему снится беременность и вещий ли такой сон.

К чему снится свадьба – возможные толкования

Согласно этому соннику, сон про свадьбу считается хорошим знаком. Он предвещает радостные события и отступление проблем. Если девушке снится свадьба мужа или парня с другой женщиной – это намек о том, что девушка напрасно переживает и ей нужно расслабиться. Чужая свадьба снится к разрешению своих проблем. Свадьба с бывшим или незнакомцем снится к хорошим новостям.

Читайте такжеПриносят неудачу: женские имена, которые могут разрушить жизнь своей обладательницыПлохим знаком считается сон о свадьбе с любимым для незамужней девушки. Это предвещает печальные события. А вот для замужней женщины видеть во сне свадьбу со своим супругом означает возобновление страсти в отношениях. Если во сне кто-то из гостей свадьбы пребывает в трауре – это знаменование тяжелой болезни или разочарование.

Если свадьба снится одинокому человеку – он имеет хороший шанс встретить свою любовь. Если свадьба во сне сорвалась – возможен раздор в семье. Плохим знаком считается тайная свадьба – это значит, что у вас есть завистник. Неженатому мужчине сон о своей свадьбе сулит приятный подарок, а женатому – хорошие отношения с женой.

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Автор: Екатерина Пулатова