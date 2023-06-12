У пары было всего одно правило: гостей попросили не брать на церемонию бракосочетания детей.

Свадьбы — это очень личное событие, и можно с уверенностью сказать, что у каждой пары молодоженов есть свои пожелания в виде дресс-кода или списка гостей, других особых правил.

Одна невеста в Reddit рассказала, что была возмущена, когда ее двоюродная сестра решил нарушить правила и привести ребенка на свадьбу "без детей". Накануне церемонии пара всем дала понять, что на этом празднике детей быть не должно.

Женщина сказала, что исключений не было ни для кого, поэтому она была озадачена поступком кузины - та пришла на свадьбу с ребенком.

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"Моя двоюродная сестра взяла своего ребенка на мою свадьбу "без детей"... Она сказала, что ребенок не будет брать бутылочку, поэтому ей нужно было взять его. Моя мама знала об этом. Но не сказала мне", - делится своей досадой в сети невеста.

Она добавила, что все закончилось, к счастью, хорошо: во время церемонии ребенок не плакал, во время объявления клятв он тоже молчал.

Как мать "распекли" за наряд на свадьбе сына

Ранее свекровь подверглась резкой критике в сети за то, что надела свадебное платье на свадьбу своего сына. Женщину из США пристыдили в сети после того, как один из юзеров поделился снимками ее объявления о продаже этого платья.

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