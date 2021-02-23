Двух граждан Грузии подозревают по меньшей мере в четырех кражах из домов в Днепре и пригороде.

В Днепропетровской области грабители прыгнули в реку, чтобы убежать от правоохранителей. Отчаянная попытка побега серийных воров завершилась провалом.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Мокрых и замерзших иностранцев задержала полиция. Двух граждан Грузии подозревают по меньшей мере в четырех кражах из домов в Днепре и пригороде.

В коттеджном городке прямо под камерами надзора они разбили кирпичом стеклянные двери и вынесли большой металлический сейф. После этого они открыли его, чтобы вытащить деньги, документы и оружие. По схожему сценарию прокатилась серия краж по области.

Сейчас подозреваемые под арестом. Полиция продолжает поиск пострадавших. Они считают, что криминальный дуэт ограбил немало поместий.

Читайте такжеВ Одесской области 20-летнего полицейского поймали на грабеже

"Пытались убежать, ради чего прыгнули в реку Днепр и попытались ее переплыть. Благодаря мужественным и решительным действиям сотрудников полиции злоумышленники были задержаны. Им грозит уголовное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет», - рассказал Станислав Пащенко – временно исполняющий обязанности заместителя руководителя криминальной полиции Днепра.

Напомним, во Львове патрульные задержали двух воров: 37-летнего мужчину поймали сразу, а вот второй подозреваемый побежал в парк и зарылся в снег под деревом. Однако его нашли и задержали. При осмотре личных вещей копы нашли в кармане пакетик с белым порошком.

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Денис Прядко