Среди проблем - нехватка зарядной инфраструктуры, стоимость авто и сложность поездок на большие расстояния.

Почти половина первых американских пользователей электромобилей планирует вернуться к бензиновым автомобилям во время следующей покупки нового авто. Об этом свидетельствуют результаты международного исследования, проведенного McKinsey Mobility Consumer Pulse. Его результаты публикует The U.S.Sun.

Отмечается, что в опросе приняли участие 37 000 водителей. Более 46% респондентов-владельцев электромобилей в США сказали, что в следующий раз они "очень" вероятно купят автомобиль на традиционном топливе. В Австралии же более 49% владельцев электромобилей заявили, что вернутся к двигателям внутреннего сгорания.

"В то же время в среднем гораздо меньше респондентов ответили, что, вероятно, вернутся на заправку. Только 29% водителей электромобилей во всем мире сказали, что они бы оставили электромобиль. В Японии только 13% владельцев электромобилей сказали, что вернутся обратно", - говорится в статье. Видео дня

Во всем мире водители имели три основные претензии к своим электрифицированным транспортным средствам: более 30% респондентов сказали, что зарядной инфраструктуры недостаточно, общая стоимость автомобиля была слишком высокой, и что было слишком трудно ездить на электромобиле на большие расстояния.

"Однако новый прогресс в американской инфраструктуре, вероятно, развеет опасения общественности относительно тарификации. В прошлом году Tesla согласилась открыть свою сеть Supercharger для большинства других брендов электромобилей на американском рынке. Сеть Supercharger является крупнейшей сетью зарядных станций для электромобилей в США", - пишет издание.

При этом несколько автомобильных компаний, в том числе Ford и Rivian, предложили бесплатные зарядные адаптеры, которые позволяют владельцам электромобилей подключаться к станции. Другие компании, такие как Honda, Toyota, Hyundai и VW, также запустят зарядные станции Tesla в конце 2024 года или в начале 2025 года.

"Клиенты отреагировали на надежду на рынке электромобилей. В апреле 2024 года в США было зарегистрировано рекордное количество (проданных) электромобилей после месяцев падения продаж. Тем временем компании вдвое сокращают инвестиции в электрификацию", резюмируют авторы.

Рынок электромобилей - последние новости

Недавно были названы самые популярные модели электромобилей, которые раскупают украинцы. Всего с начала 2024 года свою первую регистрацию в Украине прошли более 20 тысяч электромобилей.

В частности, относительно мая прошлого года спрос на электромобили в Украине вырос на 68%.

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