Рептилия заползла в дом несчастной женщины и напала.

В Таиланде на 64-летнюю женщину напал огромный питон, однако ей удалось избежать ужасной смерти.

Женщина рассказала, что на нее набросился 20-килограмовый питон, когда она вечером мыла посуду у себя дома. Рептилия окутала ее и в таком состоянии женщина провела около двух часов, пока ее не освободили спасатели, пишет The Guardian.

После спасения женщина рассказала, что змея еще и укусила ее несколько раз. Она добавила, что пыталась бороться с рептилией и кричала о помощи, но ее никто не услышал. В какой-то момент она схватила голову змеи в надежде, что она ее отпустит, "но она этого не сделала, вместо этого она продолжала душить меня". В конце концов, сосед услышал ее крики о помощи и позвонил в полицию.

Видео дня

"Вероятно, ее душили некоторое время, потому что ее кожа была бледной", - рассказал полицейский, прибывший на вызов.

"Это был питон, большой. Я видел след укуса на ее ноге, но [знал], что они могут быть и в другом месте", - добавил он.

Питон был 4 м вдлину. На кадрах, снятых спасателями, можно было увидеть, что потерпевшая сидит на полу со змеей, обвившейся вокруг ее талии.

После спасению женщину госпитализировали. Питоны не ядовиты, но их укусы могут вызывать инфекции.

Нападения питонов на людей

В начале лета в Индонезии гигантский сетчатый питон съел женщину. Ее тело обнаружили в животе рептилии на следующие сутки. Как выяснилось, женщина пропала в лесу, недалеко от дома, по дороге на рынок.

Недалеко от города Читагонг в Бангладеш 3-метровый тигровый питон попробовал заживо проглотить примерно такого же по размеру сетчатого питона.

Вас также могут заинтересовать новости: