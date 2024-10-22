Чтобы вещи служили как можно дольше, за ними нужно правильно ухаживать.

Для того, чтобы одежда оставалась в хорошем состоянии как можно дольше, а после стирки оставалась неповрежденной, нужно знать несколько нюансов – от предварительной обработки пятен до использования специальных мешочков для стирки. Некоторые вещи вообще надо стирать наизнанку

Об этом в материале для Better Homes & Gardens пишет эксперт по уборке Джоли Керр. По ее словам, этот прием защитит одежду от потери цвета, что особенно важно для темных и ярких вещей. К тому же, когда вы выворачиваете вещи перед стиркой, ткань эффективнее очищается от грязи с тела. Так ткань будет не только чище, но и будет иметь приятный аромат.

Кроме того, эксперт советует стирать наизнанку одежду с бисером или другими украшениями, в том числе деликатными пуговицами. Так вы защитите ее от повреждений. В целом Керр назвала 6 случаев, когда вещи в барабан надо отправлять вывернутыми.

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1. Темная одежда, включая темный деним

Черная и темная одежда, включая темный деним, со временем тускнеет под воздействием воды и моющих средств. Стирка также может способствовать выцветанию ткани и потере цвета, поэтому их лучше стирать наизнанку. К тому же, Керр советует стирать темные ткани в холодной воде. Сушить такую одежду надо подальше от прямых солнечных лучей.

2. Яркие цветные ткани

Как и темная одежда, яркие ткани с принтом могут со временем потускнеть из-за многократного воздействия воды, моющих средств и пятновыводителей, а также трения. Выворачивание таких тканей наизнанку перед стиркой поможет сохранить цвет и узоры, не давая им потускнеть из-за многократных стирок. Помочь может и использование холодной воды.

3. Одежда для тренировок и спорта

Есть несколько веских причин для того, чтобы постирать одежду для тренировок и активного отдыха, в частности леггинсы, наизнанку. Это один из самых эффективных способов обеспечить свежий запах тренировочной одежды, пропитанной потом, поскольку бактерии, вызывающие неприятный запах, могут накапливаться на внутренней стороне.

Выворачивание спортивной одежды наизнанку также помогает предотвратить выцветание. В конце концов, это еще и защитит ткань от образования катышков, зацепок и других структурных повреждений.

4. Пижама, нижнее белье и носки

Как и в случае с одеждой для тренировок, внутренняя часть пижамы, нижнего белья и носков – это место наибольшей концентрации загрязнений, таких как пот и омертвевшая кожа. Если вывернуть эти вещи наизнанку перед стиркой, они будут максимально чистыми. Это также поможет защитить деликатные ткани, такие как тонкий хлопок, от образования катышков и предотвратить повреждение декоративных элементов, таких как пуговицы или вышивка.

Если на носках или любой другой одежде есть видимые загрязнения или волосы, в том числе шерсть домашних животных, лучше стирать их, не выворачивая. Это позволит воде и моющему средству непосредственно контактировать с самой грязной стороной изделия.

5. Одежда, загрязненная потом и дезодорантом

Выворачивание одежды наизнанку позволяет воде и моющему средству больше контактировать с потом и дезодорантом, которые быстро накапливаются в области подмышек на рубашках, блузках, пуловерах и других вещах. Если вы заметили, что ваши рубашки часто выходят из стирки с видимыми пятнами, налетом или жесткой, похожей на картон, текстурой, переход на стирку наизнанку может быть простым решением, подчеркивает Керр.

6. Деликатные ткани, склонные к сминанию или образованию зацепок

Выворачивание одежды наизнанку может защитить деликатные ткани. В дополнение, положите изделия в защитный сетчатый мешок, стирайте вместе с другими подобными тканями и избегайте объемных, тяжелых вещей с декоративными элементами, чтобы уменьшить трение, которому подвергаются ткани, склонные к сминанию или образованию зацепок.

Сколько порошка сыпать в машинку: ответ эксперта

Ранее мы рассказывали о том, сколько порошка нужно засыпать в стиральную машинку, чтобы одежда была чистой. Эксперт по стирке, ведущий программы HGTV "Laundry Guy" Патрик Ричардсон советует не использовать слишком много средства.

"Я думаю, вам нужно всего около двух столовых ложек стирального порошка, чтобы ваша одежда стала чистой, поэтому пачки стирального порошка может хватить вам на год", – говорит Ричардсон.

Также он советует не использовать капсулы с моющим средством. Вы не можете контролировать количество средства, а если его будет слишком много, оно не смоется.

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