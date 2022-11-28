Парень хотел попасть сначала в Румынию, а потом в Германию.

На Закарпатье пограничники задержали танцовщика, который планировал переплыть реку Тиса, чтобы попасть на конкурсные соревнования.

"Задержанным оказался 19-летний харьковчанин. Парень хотел попасть сначала в Румынию, а затем в Германию, где на днях должны были состояться соревнования по спортивным бальным танцам", - сообщается в Telegram-канале Государственной пограничной службы Украины.

Отмечается, что дельцы пообещали парню организовать беспрепятственное пересечение границы по реке за 2 тыс. 500 долларов.

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"Информируем всех желающих незаконно покинуть территорию Украины, что уровень воды в реках высокий, со стремительными течениями. Высокогорные районы Закарпатья уже покрыты снегом. Температура воздуха опускается ниже 0°C. Незаконное пересечение границы при таких условиях может привести к смерти", - подчеркнули пограничники.

Попытки нелегально выехать из Украины

27 ноября в Закарпатской области пограничники задержали трех мужчин призывного возраста, которые хотели незаконно пересечь границу с Румынией.

В Одесской области задержали злоумышленника, который организовывал незаконный выезд военнообязанных мужчин за границу.